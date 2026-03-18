Để thua 0-3 ở lượt đi, Man City nhập cuộc rất nhanh trong cuộc tái đấu
Hết Cherki đến Rodri thử tài thủ môn Courtois
Phút 21, Bernardo Silva dùng tay cản cú sút của Vinicius trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định đuổi đội trưởng Man City ra khỏi sân và cho Real Madrid được hưởng phạt đền
Từ khoảng cách 11m, Vinicius dễ dàng mở tỷ số
Phút 41, Haaland chớp thời cơ nhanh san hòa 1-1
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Qua giờ giải lao, Man City vẫn tấn công tìm bàn thắng dù chơi thiếu người
Pep Guardiola bất lực ngoài đường biên
Phút bù giờ cuối cùng, Vinicius lẻn xuống đá nối cận thành ghi bàn thứ hai cho đội bóng Hoàng gia
Niềm vui của dàn sao Real Madrid sau trận
Real Madrid cho thấy bản lĩnh tại sân chơi Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, Real Madrid CF