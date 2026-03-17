3h00 ngày 18/3, sân Etihad:

Pep Guardiola đang có vấn đề trong cách xây dựng đội hình, khi không tìm được công thức phù hợp cho Man City và khiến các danh hiệu dần rời xa tầm tay.

Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid, Guardiola gây bất ngờ với việc xếp Jeremy Doku đá chính khi vừa trở lại chấn thương, cũng như chọn Savinho. Cả hai đều mờ nhạt.

Cuối tuần qua, trong trận làm khách trước West Ham, ông lại tiếp tục thay đổi đội hình xuất phát, nhưng một lần nữa, Pep không tìm ra công thức đúng đắn và khoảng cách với ngôi đầu bảng Premier League với Arsenal đã lên thành 9 điểm.

Guardiola chắc chắn sẽ có điều chỉnh khi tái đấu Real Madrid, vì ông phải làm tất cả để hy vọng lật ngược tình thế từ trận thua 0-3.

Câu hỏi là chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ sử dụng công thức nào để chống lại Real Madrid. Tại Anh, người ta kêu gọi ông đưa Rayan Cherki trở lại đội hình xuất phát để tổ chức lối chơi.

Khi Cherki đang chơi hay, Pep bất ngờ để anh dự bị, hoặc thi đấu vai trò khá lạ. Ở Etihad, sự hiện diện của tiền vệ người Pháp hứa hẹn giúp Man City cân bằng hơn giữa hai cánh và trung lộ.

Trong khi đó, kết quả lượt đi mang lại lợi thế rất lớn cho Real Madrid. “Los Blancos” luôn giành vé đi tiếp khi thắng lượt đi với ít nhất 3 bàn ở giai đoạn knock-out cúp châu Âu.

Real Madrid đến Manchester với sự hiện diện của Kylian Mbappe. Mặc dù vậy, cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League – 13 bàn – khó đá chính.

Điều đó có nghĩa Alvaro Arbeloa sẽ giữ gần như đội hình trong trận lượt đi, với Arda Guler, Tchouameni, Valverde, và cầu thủ từ học viện Thiago Pitarch đảm nhận vai trò hàng tiền vệ.

Vì Mendy chấn thương và Alvaro Carreras chưa trở lại, Fran Garcia là thay đổi đáng chú ý với vị trí hậu vệ trái. Đây là điểm yếu của Real Madrid và Man City có thể khai thác bằng cách bố trí Semenyo tấn công cánh phải.

Giải pháp của Arbeloa là phòng ngự chặt, với Brahim Diaz đá lùi, và Vinicius là tiền đạo duy nhất nhằm tìm cơ hội phản công.

Man City nhiều khả năng thắng lượt về, nhưng chiếc vé tứ kết Champions League khó tuột khỏi tay Real Madrid.

Lực lượng:

Man City: Gvardiol chấn thương.

Real Madrid: Alaba, Bellingham, Ceballos, Mendy, Rodrygo chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Cherki; Haaland.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius.

Dự đoán: Man City thắng 2-1.