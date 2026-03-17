Những vấn đề của Man City

Sau cú sốc tại Santiago Bernabeu, Pep Guardiola và Man City bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid trên sân nhà Etihad trong tâm trạng không mấy dễ chịu (3h00 ngày 18/3).

Nếu trước trận lượt đi Pep còn nói nhiều về triết lý kiểm soát bóng và ý định “dồn ép Madrid ngay từ đầu”, thì bây giờ bầu không khí tại Manchester lại nhuốm màu bất an.

Thất bại 0-3 ở Madrid không chỉ khiến cánh cửa đi tiếp của Man City hẹp lại đáng kể, mà còn đặt dấu hỏi lớn về chính cách tiếp cận chiến thuật của Guardiola.

Vị HLV người Tây Ban Nha đã gây bất ngờ khi tung ra đội hình với 4 cầu thủ tấn công, một quyết định táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro.

Hệ quả là tuyến giữa của Man City gần như mất cân bằng, khoảng trống lộ ra liên tục trước một Real Madrid giàu kinh nghiệm trong các trận cầu lớn.

Điều cay đắng hơn là người tận dụng khoảng trống ấy lại là một cái tên rất trẻ, Thiago Pitarch – với chiều cao 1,75 mét và Thierry Henry thừa nhận “không biết đánh vần tên cậu ấy như thế nào”.

Tiền vệ 18 tuổi của Real Madrid, trong lần đầu tiên đá chính tại vòng knock-out Champions League – vượt qua huyền thoại Raul Gonzalez về độ tuổi – đã có trận đấu bùng nổ.

Sự cơ động, táo bạo và khả năng đeo bám của Pitarch khiến tuyến giữa Man City nhiều thời điểm bị bẻ gãy, cho dù ở đó có sự hiện diện của Rodri, chủ nhân Quả bóng vàng 2024.

Trong một đêm mà Guardiola muốn kiểm soát thế trận bằng tấn công, chính Real Madrid mới là đội làm chủ nhịp độ.

Sai lầm chiến thuật chưa phải là tất cả. Bàn thua đầu tiên tại Bernabeu còn đến từ một pha phán đoán không tốt của thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Thủ thành người Italia đọc tình huống chậm, tạo điều kiện để Federico Valverde thoải mái thoát xuống thực hiện động tác qua người kiểu Johan Cruyff, đưa bóng vào lưới trống, từ đó mở ra thế trận hoàn toàn theo hướng mà Alvaro Arbeloa mong muốn.

Khi phải dâng cao tìm bàn gỡ, những khoảng trống phía sau càng lộ rõ, và đội bóng Anh cuối cùng phải nhận thêm 2 bàn thua khác.

Những vấn đề của Man City vẫn chưa được giải quyết khi chuẩn bị cho lượt về. Trận hòa 1-1 trước West Ham tại London Stadium vừa qua là minh chứng rõ ràng. Guardiola bị cấm chỉ đạo và phải theo dõi từ khán đài, còn trên sân, các học trò của ông tiếp tục cho thấy sự bất ổn.

Man City kiểm soát bóng nhiều, tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng lại thiếu sự sắc bén quen thuộc. Erling Haaland tiếp tục trải qua một buổi tối đáng quên và đã hơn một tháng không ghi bàn.

Đội bóng của Pep vẫn cầm bóng vượt trội, vẫn dồn ép đối thủ, nhưng cảm giác đe dọa thực sự lại không còn rõ rệt như những mùa giải trước.

Trong khi đó, những sai sót cá nhân vẫn xuất hiện. Donnarumma lại có một pha ra vào thiếu chính xác dẫn đến bàn gỡ hòa của West Ham.

Từ một sai lầm nhỏ, Man City phải trả giá bằng 2 điểm quan trọng tại Premier League và nhìn Arsenal bứt lên gần đến ngôi vương.

Những dấu hiệu ấy khiến bầu không khí trước trận lượt về với Real Madrid trở nên nặng nề hơn.

Để lật ngược thất bại 0-3 trước một đối thủ từng nhiều lần sống sót trong những tình huống khó khăn tại Champions League là nhiệm vụ khổng lồ. Guardiola hiểu rằng nếu tiếp tục mạo hiểm như ở Bernabeu, đội bóng của ông có thể lại phải trả giá.

Etihad từng là pháo đài giúp Man City vượt qua nhiều trận đấu lớn ở châu Âu. Nhưng lần này, ngay cả lợi thế sân nhà cũng chưa chắc đủ để xua tan nỗi lo.

Hàng tiền vệ vừa bị một “chú nhóc” 18 tuổi khuấy đảo, hàng công đang thiếu sắc bén, không có sự kết nối, trong khi hàng thủ với tân binh Marc Guehi vẫn chưa đủ chắc chắn như người ta nghĩ.

Trong lúc tìm kiếm phép màu trước Real Madrid, thách thức với Guardiola cũng chưa chắc dừng lại. Cuối tuần này, Man City đối đầu Arsenal trong trận chung kết League Cup.

Nếu không nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, chưa nói đến bản sắc, chuỗi ngày khó khăn của Guardiola có thể còn kéo dài. Con thuyền Man City đang chao đảo và có thể chìm ngay trong tuần này.