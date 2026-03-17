Sau thất bại 0-3 ở lượt đi, Man City bước vào trận tái đấu với Real Madrid trong trạng thái không còn nhiều lựa chọn, hoặc tạo nên cuộc lội ngược dòng lịch sử, hoặc rời Champions League trong thất vọng, với nguy cơ mùa thứ hai liên tiếp trắng tay.

Trước giờ bóng lăn, Rodri gửi đi một thông điệp: “Khi thi đấu với Real Madrid, điều quan trọng là đưa bóng vào lưới”. Một phát biểu tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đúng vấn đề cốt lõi của Man City lúc này.

Haaland đang có phong độ kém. Ảnh: PA

Bởi lẽ, họ không thiếu quyền kiểm soát, cũng không thiếu những pha triển khai có cấu trúc. Điều Man City thiếu là bàn thắng, thứ từng đến rất tự nhiên khi Erling Haaland ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng “người máy” đang trải qua chuỗi trận im tiếng đáng lo: 4 trận liên tiếp không ghi bàn, thậm chí có trận không tung nổi cú sút nào. Những con số ấy không chỉ phản ánh phong độ cá nhân, mà còn cho thấy sự đứt gãy trong cách Man City đưa bóng đến vị trí dứt điểm tối ưu.

Kể từ khi bước sang năm 2026, chân sút người Na Uy thường xuyên “đi lạc”. Tháng Giêng vừa qua, anh thậm chí trải qua chuỗi 5 trận không ghi bàn.

Trước một Real Madrid giàu kinh nghiệm và cực kỳ thực dụng, cơ hội không đến nhiều. Khi đã bị dẫn 3 bàn, mọi pha bóng trong vòng cấm đều mang tính sống còn.

Đó là lúc Haaland phải xuất hiện, không phải với vai trò tham gia lối chơi, mà là người kết thúc những đợt tấn công trước. Vấn đề là, anh có còn được “tiếp đạn” đủ tốt để làm điều đó, và bản thân có tìm lại đúng quỹ đạo?

Real Madrid chắc chắn sẽ không thay đổi cách tiếp cận, với việc Alvaro Arbeloa cho đội lùi sâu, chờ sai lầm và phản đòn.

Điều này đồng nghĩa Haaland sẽ tiếp tục bị bao vây, bị cắt nguồn bóng, bị buộc phải chạm bóng trong không gian hẹp.

Muốn phá vỡ thế trận ấy, Man City cần nhiều hơn những đường chuyền an toàn – họ cần tốc độ, sự trực diện và đặc biệt là những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Đêm nay (3h00 ngày 18/3) không còn chỗ cho sự kiên nhẫn kiểu kiểm soát. Nếu Man City muốn tiếp tục hành trình châu Âu, họ phải ghi bàn sớm. Nếu có ai được kỳ vọng thực hiện điều Rodri nói, thì đó chỉ có thể là Haaland.