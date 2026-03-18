Nhiều thay đổi

So với bản danh sách bị rò rỉ từ các CLB nhiều ngày trước, danh sách chính thức của tuyển Việt Nam mà HLV Kim Sang Sik vừa công bố cho thấy, có không ít khác biệt đáng chú ý.

Cụ thể, một loạt cái tên quen thuộc từng được chính các CLB chủ quản thông báo sẽ góp mặt như Đình Triệu, Patrick Lê Giang, Tiến Linh, Thanh Bình, Đức Chiến hay Tuấn Tài đều không có tên.

Đồng thời, danh sách dự kiến như truyền thông đồn đoán có thể lên tới hơn 30 cầu thủ đã không xảy ra. Thuyền trưởng người Hàn Quốc chỉ gọi vừa đủ 23 cái tên chuẩn bị cho 2 trận đấu diễn ra trong dịp FIFA Days vào cuối tháng này.

Nhìn tổng thể, đây là một danh sách có sự sàng lọc khá kỹ và gây bất ngờ cho giới truyền thông lẫn người hâm mộ, đồng thời cũng khiến các cầu thủ tưởng có tên “việt vị”. Nhưng suy cho cùng cũng lựa chọn của ông Kim Sang Sik dừng lại ở việc tinh chỉnh, thay vì tạo ra một bước ngoặt đáng kể.

Nhưng lại quá an toàn

Việc Malaysia bị trừ điểm và chính thức trao vé dự Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam, trước khi 2 đội tái đấu ở lượt cuối bảng F, khiến người hâm mộ kỳ vọng rằng đây chính là cơ hội để HLV Kim Sang Sik mạnh dạn làm mới lực lượng đội nhà hòng tính xa cho tương lai.

Thế nhưng, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Trong danh sách lần này, chỉ có những cái tên như Đình Trọng, Văn Hậu hay Hoàng Hên được xem là tân binh dưới thời HLV Kim Sang Sik, có nghĩa quá ít nếu đặt trong kỳ vọng về một cuộc chuyển giao.

Với quá nhiều cái tên cũ, người hâm mộ phải đặt câu hỏi liệu HLV Kim Sang Sik có quá an toàn?

HLV Kim Sang Sik rõ ràng đang đặt nặng yếu tố an toàn, ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm, hiểu hệ thống và ít rủi ro hơn là những thử nghiệm táo bạo… nhằm hướng đến những mục tiêu chiến thắng trước mắt với các đối thủ là Bangladesh hay Malaysia.

Việc không có quá nhiều đột phá lớn về nhân sự một lần nữa phản ánh rõ triết lý của HLV Kim Sang Sik: Chấp nhận đi chậm, chắc chắn thay vì mạo hiểm để bứt phá.

Ở khía cạnh nào đó, điều này là tốt. Nhưng nhìn vào các đội bóng ở Đông Nam Á lúc này đang liên tục có những thay đổi, sự an toàn nếu kéo quá lâu có thể trở thành giới hạn lớn nhất cho tuyển Việt Nam trong việc chinh phục những mục tiêu lớn ở thì tương lai.