Bàn thắng (2-2, Nmecha): Calvert-Lewin xâm nhập vòng cấm khiến Gvardiol phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, Nmecha không thắng được Donnarumma ở cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức lập tức đá bồi san hòa 2-2.