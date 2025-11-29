G68BCEfXoAA_4I4.jpg
Foden ăn mừng bàn thắng thứ 3 cho Man City - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland.

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Justin; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.

Bàn thắng: Foden 1', 90'+1, Gvardiol 25' - Calvert-Lewin 50', Nmecha 68' (pen)

30/11/2025 | 00:10

Kết thúc

G68AsN0W8AAGb s.jpg
Man City giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/11/2025 | 23:51

90'+1

Bàn thắng (3-2, Phil Foden): Foden xử lý hay trong vòng cấm Leeds rồi quăng chân trái dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thứ 3 tuyệt vời cho Man City.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 29T165251Z_2011821213_UP1ELBT1AW1D8_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LEE (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 29T165251Z_2011821213_UP1ELBT1AW1D8_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MCI LEE (4).jpg
Foden ghi bàn đẹp mắt - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/11/2025 | 23:48

88'

Doku tạt vào cho Haaland cố gắng đánh đầu nhưng bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
29/11/2025 | 23:43

80'

Man City đang đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Tuy nhiên, hàng thủ Leeds vẫn đang đứng vững.

Thu gọn
29/11/2025 | 23:34

73'

Struijk phá trượt bóng ngay sát khung thành suýt tạo ra tình huống "đốt đền".

Thu gọn
29/11/2025 | 23:28

68'

Bàn thắng (2-2, Nmecha): Calvert-Lewin xâm nhập vòng cấm khiến Gvardiol phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, Nmecha không thắng được Donnarumma ở cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức lập tức đá bồi san hòa 2-2.

G6756RKWIAAYctS.jpg
Nmecha gỡ hòa 2-2 cho đội khách - Ảnh: P.L

Thu gọn
29/11/2025 | 23:23

58'

Man City vẫn kiểm soát trận đấu nhưng tấn công không còn sắc sảo như hiệp một.

Thu gọn
29/11/2025 | 23:10

50'

Bàn thắng (2-1, Calvert-Lewin): Tận dụng sai lầm của Nunes, tiền đạo vừa vào sân thay người Calvert-Lewin chớp thời cơ kết thúc vào góc xa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

G67124UWoAAOEx3.jpg
Calvert-Lewin ăn mừng bàn thắng - Ảnh: L.U
Thu gọn
29/11/2025 | 23:07

47'

Donnarumma vừa mắc sai lầm với pha đấm bóng lỗi. May cho anh là đồng đội đã chặn đứng cú volley từ chân Apamdu.

Thu gọn
29/11/2025 | 22:51

Kết thúc hiệp 1

G67wCYGXQAAJgiI.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
29/11/2025 | 22:46

43'

Hết Nico Gonzalez lại đến Reijnders volley từ ngoài vòng cấm nhưng chưa có bàn thứ 3 cho Man "xanh". 

Thu gọn
29/11/2025 | 22:34

31'

Leeds có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng pha ra chân của Nmecha không chính xác.

Thu gọn
29/11/2025 | 22:30

25'

Bàn thắng (2-0, Josko Gvardiol): Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Man City, thủ môn Perri đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Gvardiol đá bồi cận thành nhân đôi cách biệt.

G67sBnaWMAAjySZ.jpg
G67sYEtWUAEb 6p.jpg
Gvardiol ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
Thu gọn
29/11/2025 | 22:24

24'

Lại là Foden đe dọa khung thành Leeds với cú ra chân sấm sét ở góc hẹp buộc thủ môn Perri phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
29/11/2025 | 22:20

19'

Phil Foden có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng hậu vệ Leeds lăn xả truy cản.

Thu gọn
29/11/2025 | 22:11

8'

Sau khi bị dẫn bàn sớm, Leeds chơi đầy cố gắng, mạnh dạn tấn công dựa vào tốc độ của Daniel James hay Gnonto.

Thu gọn
29/11/2025 | 22:08

1'

Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Sau tình huống phối hợp ăn ý bên cánh phải, Nunes căng ngang vào trong cho Foden đá nối tung lưới Leeds.

G67mJoUX0AAAM64.jpg
Đồng đội chúc mừng Phil Foden - Ảnh: Premier League
Thu gọn
29/11/2025 | 20:54

21h

G67Qi33XoAAWmwj.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G67SXsUWcAAIkk2.jpg
Đội hình ra sân Leeds United
Thu gọn
29/11/2025 | 01:58

20h30

G6ip31zXYAAZdwz.jpg
G6iqlhWXYAAcrCa.jpg
Cầu thủ Man City sẵn sàng đưa ra lời đáp trả đanh thép - Ảnh: MCFC
Thu gọn
29/11/2025 | 01:57

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Leeds: Anton Stach, Sean Longstaff, Sebastiaan Bornauw chấn thương.

Manchester City vs Leeds United.jpg
Haaland khao khát ghi bàn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn