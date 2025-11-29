Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland.
Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Justin; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.
Bàn thắng: Foden 1', 90'+1, Gvardiol 25' - Calvert-Lewin 50', Nmecha 68' (pen)
Kết thúc
90'+1
Bàn thắng (3-2, Phil Foden): Foden xử lý hay trong vòng cấm Leeds rồi quăng chân trái dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thứ 3 tuyệt vời cho Man City.
88'
Doku tạt vào cho Haaland cố gắng đánh đầu nhưng bóng đi hơi nhẹ.
80'
Man City đang đẩy cao tốc độ hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Tuy nhiên, hàng thủ Leeds vẫn đang đứng vững.
73'
Struijk phá trượt bóng ngay sát khung thành suýt tạo ra tình huống "đốt đền".
68'
Bàn thắng (2-2, Nmecha): Calvert-Lewin xâm nhập vòng cấm khiến Gvardiol phải phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Ở khoảng cách 11m, Nmecha không thắng được Donnarumma ở cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức lập tức đá bồi san hòa 2-2.
58'
Man City vẫn kiểm soát trận đấu nhưng tấn công không còn sắc sảo như hiệp một.
50'
Bàn thắng (2-1, Calvert-Lewin): Tận dụng sai lầm của Nunes, tiền đạo vừa vào sân thay người Calvert-Lewin chớp thời cơ kết thúc vào góc xa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
47'
Donnarumma vừa mắc sai lầm với pha đấm bóng lỗi. May cho anh là đồng đội đã chặn đứng cú volley từ chân Apamdu.
Kết thúc hiệp 1
43'
Hết Nico Gonzalez lại đến Reijnders volley từ ngoài vòng cấm nhưng chưa có bàn thứ 3 cho Man "xanh".
31'
Leeds có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng pha ra chân của Nmecha không chính xác.
25'
Bàn thắng (2-0, Josko Gvardiol): Sau tình huống dàn xếp phạt góc của Man City, thủ môn Perri đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Gvardiol đá bồi cận thành nhân đôi cách biệt.
24'
Lại là Foden đe dọa khung thành Leeds với cú ra chân sấm sét ở góc hẹp buộc thủ môn Perri phải trổ tài cứu thua.
19'
Phil Foden có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt nhưng hậu vệ Leeds lăn xả truy cản.
8'
Sau khi bị dẫn bàn sớm, Leeds chơi đầy cố gắng, mạnh dạn tấn công dựa vào tốc độ của Daniel James hay Gnonto.
1'
Bàn thắng (1-0, Phil Foden): Sau tình huống phối hợp ăn ý bên cánh phải, Nunes căng ngang vào trong cho Foden đá nối tung lưới Leeds.
Thông tin lực lượng
Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Leeds: Anton Stach, Sean Longstaff, Sebastiaan Bornauw chấn thương.