Tiếp Bayer Leverkusen đến từ nước Đức, Pep Guardiola gây ngỡ ngàng khi thực hiện đến 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Man City so với cuộc đụng độ Newcastle (thua 1-2) cuối tuần qua.

Nico Gonzalez là cái tên duy nhất còn lại, được thuyền trưởng người Tây Ban Nha cho ra sân ngay từ đầu, trong khi các át chủ bài là Haaland, Donnarumma hay Phil Foden đều ngồi dự bị.

Pep sửa sai bằng những thay đổi người trong hiệp 2, nhưng đã không phát huy tác dụng. Ảnh: One Football

Người ta tự hỏi không biết có phải vì Pep lại suy nghĩ quá nhiều cho trận đấu thứ 100 của ông tại Cúp C1 cùng với Man xanh hoặc bậc thầy này đã đánh giá thấp Leverkusen, nên đã có quyết định khó hiểu như trên.

Kết quả ra sao? Man City chơi nhạt nhòa tại Etihad, Pep ‘sửa lỗi’ trong hiệp 2 không mang lại tại dụng khiến chung cuộc để thua 0-2 Leverkusen, bởi các pha lập công của Alejandro Grimaldo (23’) và Patrick Schick (54’).

Tan trận, Pep Guardiola thừa nhận sai lầm tai hại khi thực hiện quá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát Man City đấu Leverkusen:

“Đúng là tôi đã thực hiện quá nhiều sự thay đổi. Mùa giải rất dài và cứ 2-3 ngày Man City lại ra sân thi đấu, nhưng nhìn vào kết quả trước Leverkusen, có lẽ tôi xoay tua như thế hơi quá đà. Chuyện đã như vậy rồi, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Man City để thua 2 trận trong 3 ngày qua. Ảnh: MCFC

Ông đưa ra lý do dẫn đến quyết định của mình: “Từ giờ đến tháng 3 năm sau, Man City chơi với mật độ 3-4 ngày/trận. Không ai có thể chinh chiến nổi với lịch thi đấu dày đặc như vậy, nên tôi buộc phải xoay vòng.

Đấu Leverkusen, chúng tôi được chơi trên sân nhà và đang ở vị trí tốt tại Champions League. Tôi đã làm những thay đổi và nó đã không hiệu quả nên phải chịu thôi”.

Vị thuyền trưởng Man xanh đánh giá về trận đấu: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi theo kiểu để cố không mắc sai lầm, thay vì làm những gì chúng tôi phải làm. Cả lúc có và không có bóng, chúng tôi đều chơi thiếu quyết liệt. Leverkusen là đội bóng thực sự mạnh. Tôi xin chúc mừng họ”.

Sau 5 trận đã chơi, Man City hiện có 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 1 thua), tạm xếp thứ 6 trên BXH.