Trận thua ở St James James Park cuối tuần qua chấm dứt chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường, làm dấy lên hoài nghi về khả năng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Tuy nhiên, Citizens phần nào tìm thấy sự an ủi ở sân chơi châu Âu. Lượt đấu gần nhất, đoàn quân áo xanh da trời vùi dập Dortmund 4-1.

Man City cần trở lại sau thất bại trước Newcastle - Ảnh: MCFC

Thầy trò Pep Guardiola đang duy trì chuỗi 23 trận bất bại trên thánh địa Etihad tại vòng bảng Champions League (thắng 20, hòa 3 trận).

Sau một trận tịt ngòi, Haaland cần nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn, điều anh vẫn làm thường xuyên tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen đang từng bước hồi sinh, kể từ sau khi Kasper Hjulmand thay thế Erik ten Hag trên ghế nóng.

Cựu HLV Đan Mạch đã dẫn dắt đội quân Werkself có chiến thắng đầu tiên ở Champions League, sau khi đánh bại Benfica 1-0 của Jose Mourinho.

Trở lại Bundesliga, Leverkusen cũng thi đấu ấn tượng, hủy diệt Heidenheim 6-0, và mới nhất là vượt qua Wolfsburg 3-1, qua đó leo lên vị trí thứ hai trên BXH.

Man City được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Khelnow

Đáng ngạc nhiên, 7/9 trận gần nhất của đại diện nước Đức đều kết thúc với niềm vui. Tuy nhiên, hành quân đến Etihad sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn.

Cơn bão chấn thương cùng án treo giò của Andrich làm suy giảm sức mạnh của Leverkusen. Đương đầu một Man City đang hừng hực khí thế, đại diện nước Đức nhiều khả năng phải ra về tay trắng.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 2 hòa (0: 2) - TX: 3 1/2

Dự đoán: Man City thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Man City: Rodri và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.

Leverkusen: Robert Andrich bị treo giò. Tapsoba, Axel Tape, Equi Fernandez, Lucas Vazquez, Arthur, Exequiel Palacios chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Leverkusen: Flekken; Belocian, Bade, Quansah; Tella, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.