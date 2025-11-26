Estevao che mờ Yamal, Chelsea thắng đậm BarcelonaYamal bị Cucurella "bỏ túi", trong khi Estevao Willian ghi bàn đẹp mắt, góp công giúp Chelsea đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.
Ghi bàn:
Leverkusen: Grimaldo (23'), P. Schick (54')
Đội hình ra sân:
Man City (4-2-3-1): James Trafford (1), Abdukodir Khusanov (45), John Stones (5), Nathan Aké (6), Rayan Aït-Nouri (21), Rico Lewis (82), Nico González (14), Oscar Bobb (52), Tijani Reijnders (4), Savinho (26), Omar Marmoush (7)
Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken (1), Jarell Quansah (4), Loïc Badé (5), Jeanuel Belocian (44), Ernest Poku (19), Aleix García (24), Ibrahim Maza (30), Álex Grimaldo (20), Malik Tillman (10), Christian Michel Kofane (35), Patrik Schick (14)
*Tiếp tục cập nhật...
Liên tục bị Club Brugge vươn lên dẫn trước, Barcelona vẫn có được kết quả hòa 3-3 nhờ sự tỏa sáng của Lamine Yamal ở hiệp hai.
Không cần Ronaldo, Al Nassr vẫn trình diễn sức mạnh vượt trội, hủy diệt FC Goa 4-0 để củng cố ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Arsenal tiếp tục phong độ hủy diệt khi đánh bại Slavia Prague 3-0 ở vòng phân hạng Champions League, đồng thời lập kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.