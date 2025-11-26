man city vs Leverkusen 2.jpg
Grimaldo ăn mừng bàn mở tỷ số từ pha phản công sắc lẹm - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen 
man city vs Leverkusen 1.jpg
Niềm vui của P. Schick với bàn nhân đôi cách biệt cho đội ĐKVĐ Bundesliga - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen 
man city vs Leverkusen.jpg
Vào sân thay Omar Marmoush ở phút 65, Erling Haaland có cơ hội thắp lên hi vọng cho Man City nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn không sao đánh bại thủ thành Mark Flekken - có tới 9 pha cứu thua trước Man City - Ảnh: Bayer 04 Leverkusen 

Ghi bàn: 

Leverkusen: Grimaldo (23'), P. Schick (54')

Đội hình ra sân:

Man City (4-2-3-1): James Trafford (1), Abdukodir Khusanov (45), John Stones (5), Nathan Aké (6), Rayan Aït-Nouri (21), Rico Lewis (82), Nico González (14), Oscar Bobb (52), Tijani Reijnders (4), Savinho (26), Omar Marmoush (7)

Leverkusen (3-4-2-1): Mark Flekken (1), Jarell Quansah (4), Loïc Badé (5), Jeanuel Belocian (44), Ernest Poku (19), Aleix García (24), Ibrahim Maza (30), Álex Grimaldo (20), Malik Tillman (10), Christian Michel Kofane (35), Patrik Schick (14)

*Tiếp tục cập nhật...

