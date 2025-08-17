Đội hình ra sân
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo, Cunha.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.
Bàn thắng: Calafiori 13'
|Vòng 1
|16/08/2025 02:00:00
|Liverpool 4 - 2 Bournemouth
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa 0 - 0 Newcastle
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Fulham
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland 3 - 0 West Ham
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham 3 - 0 Burnley
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves 0 - 4 Manchester City
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea 0 - 0 Crystal Palace
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest 3 - 1 Brentford
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United 0 - 1 Arsenal
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Sesko hãm bóng tốt cho Ugarte băng lên nã pháo tầm xa, bóng đi quá thiếu chính xác.
78'
MU đang dồn lên đá nửa sân, tấn công hy vọng tìm được bàn gỡ.
73'
Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Mbeumo bật cao đánh đầu. May cho Arsenal là David Raya xuất sắc cứu thua.
69'
Sau quả tạt từ bên cánh phải, Mbeumo ngả người móc bóng đi sạt cột dọc.
65'
Tân binh đắt giá Benjamin Sesko xuất hiện trên sân cùng Ugarte. Người phải ra nghỉ là Mount cùng Casemiro.
60'
Bên kia chiến tuyến, Gyokeres và Martinelli được rút ra nghỉ. Người vào sân là Madueke cùng Havertz.
55'
MU đang tìm kiếm phương án tấn công mới. Thế nên, Amorim tung Amad vào thay Dalot.
49'
Luke Shaw dâng cao bên cánh trái rồi trả ngược để Mount bắt volley ngay, bóng đập chân hậu vệ Arsenal bật ra.
Kết thúc hiệp 1
42'
Calafiori nhận thẻ vàng đầu tiên sau tình huống kéo áo Mbeumo.
38'
Cunha xử lý hay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm chìm buộc Raya phải đổ người cứu thua.
35'
Martin Odegaard đi bóng tốt ngoài vòng cấm rồi quăng chân kết thúc tầm xa đúng vào vị trí Bayindir chọn sẵn.
32'
Matheus Cunha có pha đột phá lách qua 3 cầu thủ Arsenal. Tiếc rằng, cú sút cuối cùng lại thiếu lực nên David Raya dễ dàng hóa giải.
30'
Dorgu lên bóng bên cánh trái rồi tung cú đá quyết đoán, bóng chạm mép ngoài cột dọc bật ra.
25'
MU thực hiện pha phản công nhanh. Mbeumo rẽ từ cánh trái vào trung lộ rồi kết thúc đi sạt cột dọc.
20'
Sau khi vượt lên dẫn trước, Arsenal thi đấu điềm tĩnh và tự tin hơn.
13'
Bàn thắng (0-1, Calafiori): Từ quả phạt góc bên cánh trái, Saliba tác động nhẹ khiến thủ thành Bayindir đấm bóng hụt. Calafiori xuất hiện đúng lúc đánh đầu ngay trên vạch vôi mở tỷ số cho Arsenal.
6'
Mason Mount chọc khe nhanh cho Mbeumo băng xuống kết thúc bằng chân phải, bóng đi hơi nhẹ.
3'
MU đang nhập cuộc đầy hứng khởi với những tình huống áp sát tầm cao hiệu quả.
Trận đấu bắt đầu.
Dàn sao MU đến sân Old Trafford - Nguồn clip: MUFC
Thông tin lực lượng
MU: Mazraoui và Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương. Andre Onana, Zirkzee cùng tân binh Sesko sẵn sàng xung trận.
Arsenal: Gabriel Jesus là trường hợp vắng mặt duy nhất.