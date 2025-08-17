Đội hình ra sân

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo, Cunha.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Bàn thắng: Calafiori 13'

Kết quả
Vòng 1
16/08/2025 02:00:00 Liverpool 4 - 2 Bournemouth
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa 0 - 0 Newcastle
16/08/2025 21:00:00 Brighton 1 - 1 Fulham
16/08/2025 21:00:00 Sunderland 3 - 0 West Ham
16/08/2025 21:00:00 Tottenham 3 - 0 Burnley
16/08/2025 23:30:00 Wolves 0 - 4 Manchester City
17/08/2025 20:00:00 Chelsea 0 - 0 Crystal Palace
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest 3 - 1 Brentford
17/08/2025 22:30:00 Manchester United 0 - 1 Arsenal
18/08/2025 | 00:18

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

18/08/2025 | 00:14

86'

Sesko hãm bóng tốt cho Ugarte băng lên nã pháo tầm xa, bóng đi quá thiếu chính xác.

resources_premierleague_pulselive_com 2230624591.jpg
Sesko bị Gabriel theo sát - Ảnh: P.L
18/08/2025 | 00:06

78'

MU đang dồn lên đá nửa sân, tấn công hy vọng tìm được bàn gỡ.

18/08/2025 | 00:01

73'

Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Mbeumo bật cao đánh đầu. May cho Arsenal là David Raya xuất sắc cứu thua.

17/08/2025 | 23:56

69'

Sau quả tạt từ bên cánh phải, Mbeumo ngả người móc bóng đi sạt cột dọc.

GykStIFWgAE4vLV.jpg
Mbeumo thi đấu nỗ lực - Ảnh: MUFC
17/08/2025 | 23:51

65'

Tân binh đắt giá Benjamin Sesko xuất hiện trên sân cùng Ugarte. Người phải ra nghỉ là Mount cùng Casemiro.

17/08/2025 | 23:47

60'

Bên kia chiến tuyến, Gyokeres và Martinelli được rút ra nghỉ. Người vào sân là Madueke cùng Havertz.

17/08/2025 | 23:41

55'

MU đang tìm kiếm phương án tấn công mới. Thế nên, Amorim tung Amad vào thay Dalot.

17/08/2025 | 23:36

49'

Luke Shaw dâng cao bên cánh trái rồi trả ngược để Mount bắt volley ngay, bóng đập chân hậu vệ Arsenal bật ra.

17/08/2025 | 23:21

Kết thúc hiệp 1

GykRODtXwAAW6FC.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
17/08/2025 | 23:12

42'

Calafiori nhận thẻ vàng đầu tiên sau tình huống kéo áo Mbeumo.

17/08/2025 | 23:09

38'

Cunha xử lý hay trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm chìm buộc Raya phải đổ người cứu thua.

17/08/2025 | 23:05

35'

Martin Odegaard đi bóng tốt ngoài vòng cấm rồi quăng chân kết thúc tầm xa đúng vào vị trí Bayindir chọn sẵn.

17/08/2025 | 23:03

32'

Matheus Cunha có pha đột phá lách qua 3 cầu thủ Arsenal. Tiếc rằng, cú sút cuối cùng lại thiếu lực nên David Raya dễ dàng hóa giải.

17/08/2025 | 23:00

30'

Dorgu lên bóng bên cánh trái rồi tung cú đá quyết đoán, bóng chạm mép ngoài cột dọc bật ra.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 08 17T160217Z_2101044734_UP1EL8H18JRK7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN ARS.jpg
Vẻ tiếc nuối của Dorgu - Ảnh: P.L
17/08/2025 | 22:57

25'

MU thực hiện pha phản công nhanh. Mbeumo rẽ từ cánh trái vào trung lộ rồi kết thúc đi sạt cột dọc.

17/08/2025 | 22:53

20'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Arsenal thi đấu điềm tĩnh và tự tin hơn.

17/08/2025 | 22:45

13'

Bàn thắng (0-1, Calafiori): Từ quả phạt góc bên cánh trái, Saliba tác động nhẹ khiến thủ thành Bayindir đấm bóng hụt. Calafiori xuất hiện đúng lúc đánh đầu ngay trên vạch vôi mở tỷ số cho Arsenal.

GykKw1AXgAEx0Jg.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2230614260.jpg
Calafiori ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League
17/08/2025 | 22:36

6'

Mason Mount chọc khe nhanh cho Mbeumo băng xuống kết thúc bằng chân phải, bóng đi hơi nhẹ.

17/08/2025 | 22:33

3'

MU đang nhập cuộc đầy hứng khởi với những tình huống áp sát tầm cao hiệu quả.

17/08/2025 | 22:27

22h30

Trận đấu bắt đầu.

GykHs 4XYAAtGHR.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
17/08/2025 | 22:28

22h

GykDifLXkAAWqyG.jpg
Tân binh Sesko xuất phát trên ghế dự bị - Ảnh: MUFC
17/08/2025 | 21:38

21h35

Dàn sao MU đến sân Old Trafford - Nguồn clip: MUFC

17/08/2025 | 21:36

21h30

Gyj1VAtWIAA06Pb.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Gyj0wFEXAAABOIG.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
17/08/2025 | 10:45

20h30

GyT1F82WEAI nxp.jpg
Gye2tyOXAAAUlbF.jpg
Cầu thủ 2 đội tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC và AFC
17/08/2025 | 10:43

20h

Thông tin lực lượng

MU: Mazraoui và Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương. Andre Onana, Zirkzee cùng tân binh Sesko sẵn sàng xung trận.

Arsenal: Gabriel Jesus là trường hợp vắng mặt duy nhất.

skysports manchester united_6844971.jpg
Cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Sky Sports
