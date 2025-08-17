22h30 ngày 17/8, sân Old Trafford:

Từng là thế lực thống trị bóng đá Anh, MU trải qua mùa giải quốc nội 2024/25 không thể tệ hơn với vị trí 15. Trong khi Pháo thủ cũng chán ngấy với biệt danh "vua về nhì".

Nhờ sự hậu thuẫn của Sir Jim Ratcliffe, chiếc ghế của Ruben Amorim đảm bảo. Ông cũng được cấp hơn 200 triệu bảng để cải tổ hàng công, với mũi đinh ba mới toanh Cunha - Sesko - Mbeumo.

Cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Sky Sports

Việc thủ quân Bruno Fernandes từ chối "bao tải tiền" của Saudi Arabia và nhiều ngôi sao vẫn mong muốn gia nhập MU dù không dự cúp châu Âu cho thấy, vị thế CLB vẫn rất cao.

Amorim cùng cộng sự cố gắng khôi phục lại đế chế đỏ, kiên định triết lý 3-4-2-1. Họ có quá trình chuẩn bị ấn tượng, bất bại 5 trận giao hữu hè và giành chức vô địch Premier League Summer Series trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ còn tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt nơi hàng tiền vệ và vị trí thủ môn. Andre Onana chấn thương, thiếu cảm giác bóng nhưng vẫn có thể bắt chính từ đầu trong khung gỗ hôm nay.

Bruno Fernandes sẽ được kéo xuống thấp đá bên cạnh lão tướng Casemiro. Cả hai dày dạn kinh nghiệm, nhưng thiếu tính cơ động và khả năng thoát pressing tương đối hạn chế.

Trước đối thủ giàu sức mạnh thể chất như Arsenal, MU nhiều khả năng lép vế khu trung tuyến. Tân binh Zubimendi sẽ mang đến tính kiểm soát và sự điềm tĩnh trong các tình huống lên bóng.

Điểm yếu cố hữu của Pháo thủ ba mùa vừa qua chính là dứt điểm ở các tình huống bóng "sống". HLV Arteta hy vọng điều này sẽ được cải thiện, với sự xuất hiện của "máy ghi bàn" Viktor Gyokeres.

Sesko sẽ "đọ súng" với Gyokeres - Ảnh: Goal

Chân sút người Thụy Điển làm mưa làm gió ở giải Bồ Đào Nha với 68 bàn thắng trong 2 mùa vừa qua sẽ có cơ hội tỏa sáng tại sân khấu lớn Premier League, nơi anh từng thất bại thời trẻ.

Ngay cả trường hợp Gyokeres chưa kịp hòa nhập, Arsenal vẫn luôn biết cách ghi bàn tại Old Trafford. Trong 11 chuyến làm khách "nhà hát" gần nhất, họ 14 lần xé lưới Quỷ đỏ.

Siêu máy tính Opta dự đoán Pháo thủ sẽ đại náo Old Trafford và đem về 3 điểm đầu tiên của mùa giải 2025/26.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp hòa (1/2: 0) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Mazraoui và Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương. Andre Onana, Zirkzee cùng tân binh Sesko sẵn sàng xung trận.

Arsenal: Gabriel Jesus là trường hợp vắng mặt duy nhất.

Đội hình dự kiến

MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.