Baleba nổi lên như là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh kể từ lúc gia nhập Seagulls từ Lille năm 2023.

Sau mùa bóng đột phá 2024/25, tài năng trẻ gốc Cameroon được đồn đoán sẽ ra đi. MU nhắm Carlos Baleba như một bản hợp đồng lý tưởng bổ sung hàng tiền vệ, chơi cùng đội trưởng Bruno Fernandes.

MU tạm rút lui khỏi vụ Baleba - Ảnh: F365

Brighton lập tức hét giá 120 triệu bảng khiến đối tác thành Manchester chùn bước. Báo cáo từ Sportsmail tuần qua xác nhận, thỏa thuận giữa các bên đang đi chệch hướng.

Thế nên, nguồn tin của The Athletic vừa khẳng định, MU hiện rút khỏi vụ chuyển nhượng Baleba và có thể chuyển sang các phương án dự phòng.

Tin tức mang tính khích lệ với fan hâm mộ Brighton, nhưng bản thân Baleba vẫn muốn rời đi và tiếp tục nỗ lực để thực hiện điều đó thông qua người đại diện.

Việc đội bóng thành Manchester dừng theo đuổi cũng bắt nguồn từ thừa nhận của HLV Fabian Hurzeler: "Rất, rất, tất tự tin Baleba sẽ ở lại sân Amex".

Nhà cầm quân trẻ này nói thêm: "Đó là niềm tin của tôi. Bản thân chẳng thấy sự thay đổi gì cả. Baleba chỉ đổi kiểu tóc và cũng không có gì mới hơn trong 2 tuần qua.

Cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống và cảm thấy thích thú khi là thành viên Brighton. Baleba cũng rất biết ơn vì đạt được những tiến bộ nhất định mùa giải trước."