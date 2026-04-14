Kết quả bóng đá hôm nay 14/4/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
|Kết quả
|Vòng 32
|11/04/2026 02:00:00
|West Ham 4 - 0 Wolves
|11/04/2026 18:30:00
|Arsenal 1 - 2 Bournemouth
|11/04/2026 21:00:00
|Brentford 2 - 2 Everton
|11/04/2026 21:00:00
|Burnley 0 - 2 Brighton
|11/04/2026 23:30:00
|Liverpool 2 - 0 Fulham
|12/04/2026 20:00:00
|Nottingham Forest 1 - 1 Aston Villa
|12/04/2026 20:00:00
|Sunderland 1 - 0 Tottenham
|12/04/2026 20:00:00
|Crystal Palace 2 - 1 Newcastle
|12/04/2026 22:30:00
|Chelsea 0 - 3 Manchester City
|14/04/2026 02:00:00
|Manchester United 1 - 2 Leeds
Trung vệ Lisandro Martinez sẵn sàng tái xuất trong trận gặp Leeds hôm nay, sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương.
Tin tức về chuyển nhượng 13/4: MU muốn chốt nhanh Marcos Senesi, Atletico tham vọng ký Robert Lewandowski, Real Madrid mua lại Nico Paz.
Trong lúc các đối thủ cạnh tranh đều liên tục hụt hơi, MU cần tích lũy tối đa điểm số trước Leeds để cầm chắc tấm vé dự Champions League mùa tới.
Tin tức về chuyển nhượng 12/4: MU tham gia cuộc đua Yan Diomande, Messi duyệt Inter Miami ký Casemiro, Atletico liên hệ Maghnes Akliouche.