MU chốt mục tiêu Marcos Senesi

Báo chí Anh tiết lộ, trong kế hoạch tăng cường nhân sự cho cuộc trở lại Champions League mùa sau, MU đang nhắm đến trung vệ Marcos Senesi.

Cầu thủ người Argentina một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình tại Ngoại hạng Anh, với màn trình diễn xuất sắc trong trận Bournemouth đánh bại Arsenal 2-1 ngay trên sân Emirates.

Dưới sự chỉ đạo của Andoni Iraola, Senesi càng thể hiện những phẩm chất đặc biệt, về khả năng phòng ngự cũng như triển khai bóng.

Hợp đồng của Senesi với Bournemouth đang tiến vào những tháng cuối cùng. Quá trình gia hạn hầu như không có tiến triển nên anh sẽ ra đi theo dạng tự do.

Trước đây, Liverpool được cho là đã liên hệ Senesi. Tuy vậy, MU sẵn sàng trả mức hoa hồng ký hợp đồng và tiền lương cao để thuyết phục hậu vệ 28 tuổi.

Atletico tham vọng lấy Lewandowski

Bóng đá Tây Ban Nha có khả năng xảy ra cuộc rung chuyển trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, khi Atletico Madrid công khai ý định chiêu mộ Robert Lewandowski.

Chân sút người Ba Lan trải qua mùa giải không ổn định với Barcelona, liên quan đến thể chất. Vì vậy, đội bóng xứ Catalunya đang nhắm đến trung phong mới trẻ trung hơn – bao gồm chính Julian Alvarez của Atletico.

Một mặt tìm cách “trói” Julian Alvarez, mặt khác Atletico tìm cách kéo Lewandowski về sân Metropolitano theo dạng tự do.

Lewandowski nhận được nhiều đề nghị từ châu Âu, nhưng gia đình anh thích cuộc sống ở Tây Ban Nha hơn. Đây là chìa khóa với Atleti.

Người hâm mộ Atletico háo hức đón Lewandowski với ký ức đẹp quá khứ. Cụ thể, khi lấy David Villa và Luis Suarez từ Barca, đội bóng của Diego Simeone đều vô địch La Liga.

Real Madrid mua lại Nico Paz

Sau nhiều thất vọng, Real Madrid quyết định đưa ra kế hoạch quan trọng liên quan đến kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua lại Nico Paz – cầu thủ trẻ người Argentina đang gây ấn tượng với Como 1907 ở Serie A.

Nico Paz là viên ngọc của học viện Real Madrid, trước khi được bán cho Como của Cesc Fabregas, với điều khoản được phép mua lại. Chi phí trong hợp đồng chỉ là 9 triệu euro.

Real Madrid tin rằng bỏ ra 9 triệu euro cho một cầu thủ đã có chỗ trong đội tuyển Argentina là vụ đầu tư có mức rủi ro rất thấp.

Sự năng động và linh hoạt trong lối chơi của Nico Paz là điều Real Madrid quan tâm. Cầu thủ 21 tuổi này có thể đảm nhận nhiều vai trò trên hàng công.