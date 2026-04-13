Cầu thủ người Argentina đã tập luyện đầy đủ từ đầu tuần khi hoàn thành giai đoạn cuối quá trình phục hồi chức năng.

Lần cuối cùng Lisandro Martinez ra sân trong màu áo Quỷ đỏ là ở trận gặp West Ham hôm 10/2. Anh dính chấn thương trong một buổi tập, khiến phải nghỉ thi đấu 5 vòng gần nhất Premier League.

Lisandro Martinez đã bình phục chấn thương - Ảnh: SunSport

Sự trở lại của nhà vô địch World Cup 2022 là tin cực vui với MU, bởi Harry Maguire sẽ không thể ra sân trận gặp Leeds vì án treo giò.

Buổi họp báo mới đây tại Carrington, Carrick tiết lộ: "Chúng tôi sẽ không thúc ép Lisandro phải trở lại gấp gáp.

Điều quan trọng là các cầu thủ phải sẵn sàng. Trận cầu tiếp theo mang nhiều ý nghĩa, nhưng cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh lớn hơn.

Lisandro đã trở lại tập luyện. Điều đó thật tuyệt, nhất là khi tái xuất sân cỏ. Chúng tôi cần đưa ra quyết định đúng đắn và đảm bảo cậu ấy sẵn sàng.

Lisandro sẽ trở lại trước Leeds. Patrick Dorgu cũng bắt đầu tập trên sân cỏ, nhưng cậu ấy chưa hoàn toàn bình phục."

Dorgu bay đến CH Ailen để tham gia trại huấn luyện kéo dài 4 ngày cùng đồng đội. Tuy nhiên, tuyển thủ Đan Mạch chỉ thực hiện các bài tập cá nhân chứ chưa tập chung với đội một.