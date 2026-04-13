2h ngày 14/4, sân Old Trafford:

Kỳ nghỉ quốc tế cùng với việc không dự cúp châu Âu và bị loại sớm khỏi FA Cup đồng nghĩa MU chưa thi đấu trở lại kể từ trận hòa Bournemouth 2-2 hôm 20/3.

Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh dành thời gian tập huấn tại CH Ailen tuần trước để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thư hùng đêm nay với Leeds.

MU quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: Sky Sports

Tin vui với đoàn quân HLV Michael Carrick khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự C1 mùa tới là Chelsea và Aston Villa đều sảy chân ở các trận đá sớm vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Thế nên, cơ hội quay trở lại sân chơi danh danh nhất châu Âu Champions League ngày càng rộng mở với MU, khi họ đang bỏ cách đội xếp thứ sáu Chelsea 7 điểm, và còn đá ít hơn một trận.

Công lớn trong quá trình hồi sinh của Quỷ đỏ chính là Michael Carrick. Vị HLV tạm quyền đã xốc dậy tinh thần toàn đội, giúp MU bay cao ở giai đoạn then chốt, với 7 chiến thắng trong 10 vòng gần nhất.

Bước vào trận đá muộn đêm nay, MU cũng nhận được sự ủng hộ từ lịch sử, khi bất bại 18 cuộc chạm trán trên trên sân nhà, đồng thời chỉ thua 1/20 trận gặp Leeds gần đây (thắng 12 lần).

Đội bóng của HLV Daniel Farke đang đứng 15 trên BXH, hơn Tottenham nằm ở khu vực xuống hạng đúng 3 điểm. Thế nên, họ còn nhiều động lực và quyết tâm để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trước chuyến hành quân đến Old Trafforrd, Leeds được bơm thêm liều doping tinh thần khi đánh bại West Ham trên chấm luân lưu để giành tấm vé vào chơi bán kết FA Cup.

Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, Leeds hòa hai trận vừa qua trước Crystal Palace cùng Brentford và chưa giành được chiến thắng nào kể từ đầu tháng hai.

Cunha sẽ là hạt nhân sáng tạo trên hàng công Quỷ đỏ - Ảnh: MUFC

Thành tích sân khách của đội bóng áo trắng cũng khá tệ, chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 15 trận xa nhà tại Premier League mùa này, thua 7 trận và để lọt lưới 28 lần.

Cuộc đụng độ hôm nay, Leeds có thể gây ra chút khó khăn cho MU, nhưng với lợi thế sân nhà cùng nền tảng thể lực sung mãn, bầy Quỷ đỏ sẽ ẵm trọn 3 điểm.

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt và Dorgu chấn thương. Lisandro Martinez sẵn sàng trở lại. Harry Maguire bị treo giò.

Leeds: Anton Stach, Joe Rodon và Daniel James vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Noah Okafor, Jaka Bijol và Gabriel Gudmundsson còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Leeds: Darlow; Bornauw, Struijk, Bijol; Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanaka, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin.