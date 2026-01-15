Michael Carrick sẽ đảm nhiệm vai trò tạm quyền cho đến hết mùa bóng 2025/26, sau khi Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Anh không được kỳ vọng là ứng viên cho vị trí HLV trưởng chính thức vào mùa hè. Thay vào đó, lãnh đạo Quỷ đỏ đang tìm kiếm một chiến lược gia có kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh.

De Zerbu lọt vào tầm ngắm của MU - Ảnh: SunSport

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây là De Zerbi - hiện đang huấn luyện Marseille. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt Brighton gần hai mùa giải.

Roberto De Zerbi có công đưa "chim mòng biển" vào bán kết FA Cup - nơi họ để thua MU và kết thúc mùa ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League.

SunSport tiết lộ, De Zerbi từng được các sếp MU phỏng vấn hồi tháng 5/2024 khi họ tìm người thay thế Erik ten Hag.

Hiện tại, nhà cầm quân 46 tuổi vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ các nhân vật chóp bu tại Old Trafford, trong đó có GĐĐH Omar Berrada.

Mùa trước, De Zerbi đưa Marseille lên vị trí Á quân Ligue 1 và hiện họ đang đứng thứ 3 trên BXH, sau Paris Saint-Germain và Lens.

Hợp đồng giữa De Zerbi và đội bóng thành phố cảng nước Pháp còn thời hạn đến 2027. Tuy nhiên, có thông tin rằng ông muốn sớm trở lại làm việc ở môi trường Ngoại hạng Anh.

Ngoài cái tên Roberto De Zerbi, lãnh đạo MU còn cân nhắc một vài ứng viên tiềm năng khác như Xabi Alonso, Thomas Tuchel, Luis Enrique hay Oliver Glasner.