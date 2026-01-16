Đội bóng thành Manchester dự định tái cấu trúc hàng tiền vệ và bổ nhiệm HLV chính thức vào cuối mùa giải 2025/26.

Nguồn đáng tin cậy từ nội bộ Quỷ đỏ cho hay, các sếp lớn tại Old Trafford ngày càng lạc quan hơn về triển vọng tuyển mộ Carlos Baleba.

Carlos Baleba nhiều khả năng sẽ gia nhập MU hè tới - Ảnh: SunSport

Hợp đồng của tiền vệ trung tâm người Cameroon với Brighton còn thời hạn đến 2028, nhưng giá trị Baleba giảm sút khá nhiều sau khi anh nhận được sự quan tâm của MU hè năm ngoái.

Carlos Baleba bị thay ra sau hiệp một trong 7 trận mùa này, bao gồm 4 lần bởi HLV Fabian Hurzeler của Brighton và 3 dịp khác lúc anh khoác áo ĐTQG.

Hè 2025, Brighton từng từ chối lời đề nghị mua Baleba mà MU gửi đến. Tuy nhiên, vị thế của họ dần lung lay theo thời gian.

Hồi tháng 8/2025, Baleba được định giá 80 đến 100 triệu bảng và MU đã không đưa ra lời đề nghị chính thức nào, sau khi chi hơn 200 triệu bảng cho Mbeumo, Cunha cùng Sesko.

Sao trẻ gốc Cameroon là một ví dụ khác về hệ thống tuyển trạch ấn tượng của Brighton. Baleba được đưa về nhằm thay thế Moises Caicedo - người chuyển sang Chelsea với mức phí kỷ lục.

Giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, MU sẵn sàng rước về nhiều hơn một tiền vệ, với 3 ngôi sao khác đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh, gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) và Alex Scott (Bournemouth)..