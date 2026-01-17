MU vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. Ruben Amorim bị sa thải vì bất đồng với lãnh đạo CLB và Michael Carrick lên thay đến hết mùa 2025/26.

Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên MU sẽ gặp khó trước gã hàng xóm ồn ào đang quyết tâm đua vô địch. Tuy nhiên, khi nói đến các trận derby Manchester, phong độ không còn quan trọng nữa.

Derby Manchester diễn ra sớm nhất vòng 22 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Sky Sports

Michael Carrick có thể tung ra những chiêu trò chiến thuật để cố gắng cản đà tiến đoàn quân Pep Guardiola, ở cuộc thư hùng sớm nhất vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Hai trận gần nhất dưới trướng HLV tạm quyền Darren Fletcher, các thành viên Quỷ đỏ tỏ ra chậm chạp trong vấn đề thích nghi với sơ đồ 4 hậu vệ.

Tin vui với Carrick là ông sẽ đón chào sự trở lại của hai ngôi sao trên hàng công sau kỳ AFCON là Mbeumo và Amad. Bên cạnh đó, cả Sesko, Matheus Cunha, Mason Mount và Bruno Fernandes đều rất sung sức.

Trong sơ đồ 3-4-3, cặp đôi Amad - Mbeumo phối hợp ăn ý bên cánh phải. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà thường được bố trí wing-back đá ngay phía dưới Mbeumo.

Tuy nhiên, khi Carrick dự kiến chuyển sang đội hình 4-2-3-1 ưa thích, làm thế nào để ông có thể sắp xếp phù hợp nhất với các nhân tố trong tay?

Amad Diallo vừa thể hiện phong độ cực cao trong màu áo Bờ Biển Ngà tại AFCON, nên cậu ấy cần được xếp đá gần khung thành bên cánh phải.

Lúc đó, dấu hỏi sẽ đặt vào vai trò của Bryanm Mbeumo - tiền đạo ghi bàn tốt nhất bên phía MU kể từ đầu mùa.

Trước Man City, ngôi sao người Cameroon có thể hữu dụng nhất nếu đá trung phong. Matheus Cunha xuất phát lệch cánh trái, còn Sesko ngồi dự bị.

Carrick có thể xếp bộ ba Cunha - Mbeumo - Amad đá cao nhất trên hàng công - Ảnh: SunSport

Thủ quân Bruno Fernandes sẽ trở lại vị trí "số 10" kiến tạo, hoạt động rộng sau tiền đạo và đảm nhiệm trọng trách đưa bóng lên phía trước.

Lý do cho sự sắp xếp này là vì bộ ba Amad - Mbeumo - Cunha rất mạnh trong các tình huống một đấu một. Khả năng di chuyển linh hoạt của họ sẽ mang lại những pha tấn công trực diện, dễ khiến hàng thủ Man City tổn thương.

Lúc Man "xanh" đối đầu Brighton gần đây, HLV Fabian Hurzeler đã áp dụng chiến thuật tương tự và đạt hiệu quả cao.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (1/2: 0) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất.

Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Amad, Cunha.

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Cherki, Foden, Semenyo; Haaland.