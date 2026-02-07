resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T131206Z_918090563_UP1EM2710O5J2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN TOT.jpg
Các cầu thủ MU ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Tottenham: Vicario; Gray, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Gallagher, Palhinha, Odobert, Simons; Solanke.

Bàn thắng: Mbeumo 38', Bruno Fernandes 81'

Thẻ đỏ: Romero 29'

07/02/2026 | 21:38

Kết thúc

HAj8oXTW8AEEYqZ.jpg
Chiến thắng xứng đáng dành cho MU - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 21:16

86'

Amad mồi bóng thuận lợi cho Mbeumo vắt chân phải rất căng. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài khung thành.

07/02/2026 | 21:13

81'

Bàn thắng (2-0, Bruno Fernandes): Từ quả tạt vào bên cánh phải của Dalot, Bruno Fernandes đá nối ngay tung lưới Spurs.

resources_premierleague_pulselive_com 2260375904.jpg
Bruno ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 21:01

70'

MU đang tấn công mạnh mẽ hòng tìm bàn thứ hai. Cunha vừa đưa bóng vào lưới Spurs nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

07/02/2026 | 20:51

60'

Luke Shaw và Dalot liên tục thử tài thủ môn Vicario với những pha nã pháo tầm xa.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T123453Z_1771229526_UP1EM270YY4DS_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN TOT.jpg
MU tấn công tìm bàn thắng thứ 2 - Ảnh: MUFC
07/02/2026 | 20:47

57'

Xavi Simons bất ngà nã rocket chân trái từ khoảng cách 25m, bóng đi sạt cột dọc. Tình huống hú vía với fan Quỷ đỏ.

07/02/2026 | 20:46

55'

Tottenham lại tổn thất nhân sự khi Udogie dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Souza.

07/02/2026 | 20:40

48'

Amad vừa đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

07/02/2026 | 20:22

Kết thúc hiệp 1

HAjs3FBXIAAvTdg.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
07/02/2026 | 20:13

41'

Cũng bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Casemiro lẻn ra phía sau đánh đầu căng buộc Vicario phải tung người hết cỡ cứu thua.

07/02/2026 | 20:09

38'

Bàn thắng (1-0, Mbeumo): MU dàn xếp đá phạt góc cực hay và bất ngờ. Mainoo chuyền ngược trở ra cho Mbeumo thoải mái dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

resources_premierleague_pulselive_com 2260367139.jpg
HAjrxV4WsAEyk0G.jpg
Mbeumo tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L

07/02/2026 | 20:00

29'

Thẻ đỏ (Romero): Trung vệ Tottenham - Cristian Romero có pha đạp bóng thô bạo nhắm vào Casemiro. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ đội khách.

resources_premierleague_pulselive_com 2260365863.jpg
Romero bị truất quyền thi đấu - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 19:52

20'

MU tổ chức phản công nhanh. Dalot đẩy bóng vào trung lộ cho Matheus Cunha cứa lòng đẳng cấp, bóng đi sạt cột gang tấc.

07/02/2026 | 19:47

17'

5 phút gần nhất, các cầu thủ đội khách kiểm soát bóng 90%. MU đang phải chơi rình rập chờ đối phương mắc sai lầm.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 07T124124Z_1817662488_UP1EM270Z8ZF0_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN TOT.jpg
Lisandro tranh chấp với Gallagher - Ảnh: P.L
07/02/2026 | 19:41

10'

Nhận bóng trống trải ngoài tuyến hai, Casemiro tung cú đại bác sấm sét buộc thủ môn Vicario trổ tài cứu thua.

07/02/2026 | 19:38

5'

Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao khi cầu thủ đôi bên pressing mạnh mẽ tranh cướp bóng.

resources_premierleague_pulselive_com 2260362223 (1).jpg
Pha kết thúc của Mbeumo - Ảnh: Premier League
07/02/2026 | 19:32

19h30

Trận đấu bắt đầu.

07/02/2026 | 18:33

18h30

HAjQrIxXYAAdcJz.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HAjQ66iWcAA2tMd.jpg
Đội hình ra sân Tottenham - Ảnh: Spursofficial
06/02/2026 | 23:16

17h30

HAZncoRXoAAt8Ga.jpg
HAZncjRWcAA6jQ9.jpg
Các cầu thủ hăng say tập luyện - Ảnh: MUFC
06/02/2026 | 23:15

17h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chấn thương. Khả năng ra sân của Van de Ven và Romero còn bỏ ngỏ.

F365 Two Badges Cristian Romero Richarlison Bruno Fernandes Manchester United Tottenham Hotspur 1320x742 (1).jpg
Hai đội hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: F365
