Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Tottenham: Vicario; Gray, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Gallagher, Palhinha, Odobert, Simons; Solanke.
Bàn thắng: Mbeumo 38', Bruno Fernandes 81'
Thẻ đỏ: Romero 29'
Kết thúc
86'
Amad mồi bóng thuận lợi cho Mbeumo vắt chân phải rất căng. Tiếc rằng, bóng đi ra ngoài khung thành.
81'
Bàn thắng (2-0, Bruno Fernandes): Từ quả tạt vào bên cánh phải của Dalot, Bruno Fernandes đá nối ngay tung lưới Spurs.
70'
MU đang tấn công mạnh mẽ hòng tìm bàn thứ hai. Cunha vừa đưa bóng vào lưới Spurs nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
60'
Luke Shaw và Dalot liên tục thử tài thủ môn Vicario với những pha nã pháo tầm xa.
57'
Xavi Simons bất ngà nã rocket chân trái từ khoảng cách 25m, bóng đi sạt cột dọc. Tình huống hú vía với fan Quỷ đỏ.
55'
Tottenham lại tổn thất nhân sự khi Udogie dính chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Souza.
48'
Amad vừa đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
Kết thúc hiệp 1
41'
Cũng bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Casemiro lẻn ra phía sau đánh đầu căng buộc Vicario phải tung người hết cỡ cứu thua.
38'
Bàn thắng (1-0, Mbeumo): MU dàn xếp đá phạt góc cực hay và bất ngờ. Mainoo chuyền ngược trở ra cho Mbeumo thoải mái dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
29'
Thẻ đỏ (Romero): Trung vệ Tottenham - Cristian Romero có pha đạp bóng thô bạo nhắm vào Casemiro. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ đội khách.
20'
MU tổ chức phản công nhanh. Dalot đẩy bóng vào trung lộ cho Matheus Cunha cứa lòng đẳng cấp, bóng đi sạt cột gang tấc.
17'
5 phút gần nhất, các cầu thủ đội khách kiểm soát bóng 90%. MU đang phải chơi rình rập chờ đối phương mắc sai lầm.
10'
Nhận bóng trống trải ngoài tuyến hai, Casemiro tung cú đại bác sấm sét buộc thủ môn Vicario trổ tài cứu thua.
5'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao khi cầu thủ đôi bên pressing mạnh mẽ tranh cướp bóng.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.
Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chấn thương. Khả năng ra sân của Van de Ven và Romero còn bỏ ngỏ.