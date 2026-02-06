MU sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, với một trong các mục tiêu quan trọng là Morgan Rogers.

Các quan chức MU bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Rogers trong màu áo Aston Villa, với 9 bàn thắng, 7 kiến tạo và ảnh hưởng lớn lên lối chơi.

MU có tham vọng chiêu mộ Rogers. Ảnh: AVFC

Cho đến nay, Rogers là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong số các học trò của HLV Unai Emery – tính trên mọi mặt trận.

Morgan Rogers mới 23 tuổi nhưng giàu kinh nghiệm thi đấu. Anh cũng là mẫu cầu thủ tấn công linh hoạt, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Điều này càng khiến MU quyết tâm chiêu mộ Rogers, nhất là khi tham vọng Cole Palmer gần như khó thực hiện.

Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 2002 có thời hạn đến 2031. Vì vậy, Aston Villa không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng.

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Aston Villa yêu cầu con số khoảng 85 triệu bảng mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Đây không phải thách thức quá lớn với “Quỷ đỏ”, cho dù kế hoạch của Jim Ratcliffe là cắt giảm chi tiêu.

Một yếu tố quan trọng khiến MU quyết tâm lôi kéo Rogers trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là tăng giá trị cầu thủ Anh.

Sir Ratcliffe muốn có nhiều chất Anh hơn trong đội hình, để giúp xây dựng bản sắc và lối chơi lâu dài.