CĐV Frank Ilett đã không cắt tóc trong gần 500 ngày sau tuyên bố, chỉ xuống tóc cho đến lúc MU thắng 5 trận liên tiếp.

Phong độ thất thường của bầy Quỷ đỏ khiến Frank Ilett giờ đang sở hữu mái tóc xoăn xù.

Hình ảnh mới nhất của Frank Ilett sau 488 ngày chưa cắt tóc - Ảnh: IG

Hiện các thành viên MU đang phấn chấn sau 3 trận thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham để leo lên vị trí thứ tư trên BXH Premier League.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Michael Carrick, đội bóng thành Manchester đang thi đấu ngày càng tiến bộ và họ muốn duy trì thành tích để Frank Ilett có thể cắt bỏ bộ tóc xù của mình.

Một nguồn tin cho hay: "Các cầu thủ đang tận hưởng sự khởi sắc gần đây và không khí tập luyện rất tích cực.

Họ biết rõ về Frank Ilett vì anh ấy thường xuyên xuất hiện và gây chú ý trên các trang mạng xã hội."

Một số thành viên còn cười đùa và nói: "Nào, chúng ta hãy cố gắng giành chiến thắng để cắt tóc cho anh chàng này đi."

Frank Ilett sinh ra ở Oxford (Anh), nhưng đang sống tại Tây Ban Nha. Hôm 5/10/2024, anh cam kết sẽ không cắt tóc cho đến khi MU thắng 5 trận liên tiếp.

Frank dành tình yêu đặc biệt cho MU

Tuy nhiên, Frank cùng hàng triệu fan Quỷ đỏ khác trên Thế giới không thể ngờ rằng, hành trình đó lại kéo dài đến vậy.

Thử thách vui vẻ của Frank Ilett dần trở thành hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi.

Nếu MU thắng 5 trận liền, Frank sẽ rũ bỏ bộ tóc của mình và hiến tặng nó cho Little Princess Trust - tổ chức từ thiện ở Anh chuyên cung cấp tóc giả cho các trẻ em bị rụng tóc do bệnh tật.