Phiên bản mới của Casemiro

Việc Casemiro xác nhận chia tay MU sau mùa giải này từng được xem như dấu chấm hết cho vai trò của anh trong kế hoạch ngắn hạn.

Ở tuổi 33, với quỹ lương cao và dấu hiệu sa sút kéo dài, Casemiro từng bị xếp vào nhóm “cần thanh lý”.

Phong độ của Casemiro trong các trận với Carrick thực sự ấn tượng. Ảnh: MUFC

Nhưng bóng đá luôn xoay chuyển theo những kịch bản khó lường, và sự xuất hiện của HLV tạm quyền Michael Carrick mở ra chương hồi sinh đầy bất ngờ cho cựu sao Real Madrid.

Carrick, một tiền vệ phòng ngự mẫu mực trong quá khứ, hiểu rõ giá trị của kinh nghiệm, vị trí và khả năng đọc trận đấu – những phẩm chất mà Casemiro vẫn sở hữu ở đẳng cấp cao.

Thay vì yêu cầu anh pressing liên tục hay bao quát quá nhiều không gian như giai đoạn trước, Carrick tái cấu trúc vai trò của Casemiro theo hướng trục neo chiến thuật, giữ vị trí thấp, che chắn trung lộ, bọc lót cho hàng thủ, điều tiết nhịp độ chuyển trạng thái.

Tất nhiên, khi cần anh vẫn được phép lên tấn công. Bằng chứng là bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng Fulham 3-2.

Kết quả là một Casemiro gọn gàng hơn trong di chuyển, tiết kiệm năng lượng nhưng lại hiệu quả hơn trong từng pha can thiệp. Anh bình tĩnh chọn thời điểm cắt bóng, chặn đường chuyền và tổ chức lớp phòng ngự thứ hai.

Dữ liệu nội bộ cho thấy số tình huống đánh chặn thành công của anh trong 5 trận gần nhất tăng rõ rệt, trong khi quãng đường di chuyển cường độ cao lại giảm. Đây là dấu hiệu của sự tối ưu hóa thể chất.

Bóng đá đỉnh cao luôn tồn tại những chu kỳ hồi sinh, và Casemiro đang trải qua một trong những cú bật mạnh nhất kể từ ngày rời Real Madrid.

Sự trỗi dậy của anh không đến từ những khoảnh khắc hào nhoáng, mà bắt đầu từ những chi tiết rất “hậu trường”: phòng gym, dữ liệu vận động và sự thích nghi chiến thuật.

Casemiro đang phát huy giá trị kinh nghiệm và bản lĩnh. Ảnh: MUFC

Làm việc và làm việc

Nguồn tin tại Carrington cho biết Casemiro là một trong những cầu thủ tập bổ sung nhiều nhất đội hình.

Thói quen này vốn đã hình thành từ thời còn ở Madrid, nơi anh thường có mặt tại phòng gym Valdebebas từ 8 giờ sáng. Ở Manchester, cường độ ấy không giảm. Anh tập trước buổi tập, và nhiều khi quay lại tập thêm sau khi toàn đội đã rời đi.

Kết quả dễ thấy nhất là thể trạng gọn gàng hơn rõ rệt so với giai đoạn sa sút trước đó. Nhưng quan trọng hơn, việc tăng cường sức mạnh và sức bền giúp anh đáp ứng lại yêu cầu chiến thuật mới.

Trước đây, Ruben Amorim ôm khư khư sơ đồ 3 trung vệ. Từ đó, Casemiro lùi xuống trở thành hậu vệ thứ 4, trong khi hai cầu chạy cánh dâng cao.

Đây là vấn đề lớn nhất dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha, vì khoảng trống từng lộ ra giữa tuyến giữa và hàng thủ. Nửa đầu mùa giải, các đối thủ Ngoại hạng Anh thường xuyên khai thác vấn đề này.

Nay Carrick thay đổi, khoảng trống được thu hẹp đáng kể. Casemiro không còn phải lao lên rồi quay về trong thế bị động; thay vào đó là kiểm soát không gian phía trước vòng cấm, đúng với bản chất sở trường.

Chính sự điều chỉnh này giúp những phẩm chất cốt lõi của Casemiro tái xuất. Người hâm mộ MU phấn khích khi thấy anh đánh chặn, chọn vị trí, bọc lót và tổ chức phòng ngự khối.

Carrick từng nhấn mạnh với các cầu thủ rằng trường hợp của Casemiro là ví dụ điển hình cho việc “mọi thứ có thể thay đổi trong một khoảnh khắc”.

Với bất kỳ sự bố trí nào, tiền vệ Brazil không phàn nàn, không gây áp lực, mà âm thầm thích nghi. Thái độ ấy gây ấn tượng mạnh trong nội bộ.

Casemiro tập luyện nhiều hơn đa số đồng đội. Ảnh: MUFC

Tại Carrington, anh được xem là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp và tôn trọng CLB nhất. Ngay cả khi bị chỉ trích về phong độ hay mức lương, phản ứng của anh vẫn nằm trên sân tập.

Sự điềm tĩnh đó cũng lan sang phòng thay đồ. Với Bruno Fernandes hay các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha, Casemiro là cầu nối kinh nghiệm.

Các tiền vệ trẻ, khi Kobbie Mainoo, thừa nhận họ học cách giữ vị trí và đọc tình huống từ anh trong các buổi tập chiến thuật.

Cuối tuần này, MU hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp khi tiếp Tottenham (19h30 ngày 7/2). Carrick một lần nữa đặt Casemiro vào trung tâm lối chơi.

MU cần trẻ hóa và Casemiro xác định tìm chương mới. Nhưng trong quãng thời gian chuyển tiếp này, tiền vệ 33 tuổi đang cống hiến mọi thứ cho “Quỷ đỏ”.