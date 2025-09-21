Đội hình ra sân
MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko.
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.
Bàn thắng: Bruno Fernandes 15', Casemiro 37' - Chalobah 80'
Thẻ đỏ: Robert Sanchez 5' - Casemiro 45'+5
|Kết quả
|Vòng 5
|20/09/2025 18:30:00
|Liverpool 2 - 1 Everton
|20/09/2025 21:00:00
|West Ham 1 - 2 Crystal Palace
|20/09/2025 21:00:00
|Wolves 1 - 3 Leeds
|20/09/2025 21:00:00
|Brighton 2 - 2 Tottenham
|20/09/2025 21:00:00
|Burnley 1 - 1 Nottingham Forest
|20/09/2025 23:30:00
|Manchester United 2 - 1 Chelsea
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
83'
Bruno Fernandes cướp được bóng của James rồi sau đó tung cú đại bác căng, buộc Jorgensen phải trổ tài cứu thua.
80'
Bàn thắng (2-1, Chalobah): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh phải, James tạt vào như đặt cho Chalobah bật cao đánh đầu tung lưới MU, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
75'
De Ligt nỗ lực tạt vào cho Amad Diallo ngả người volley bất thành.
69'
Cả Cunha và Mason Mount được tung vào sân sau khi bình phục chấn thương. Yoro thế chỗ Maguire để gia cố hàng thủ.
63'
Fofana vừa có pha đánh đầu cận thành tung lưới MU nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
50'
Hai cầu thủ Chelsea liên tiếp nhận thẻ vàng là Enzo Fernandez và Chalobah.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Amorim tung Ugarte vào thay cho Sesko.
Kết thúc hiệp 1
45'+5
Thẻ đỏ: Casemiro phạm lỗi với Santos từ phía sau, nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân.
Mỗi đội giờ chỉ còn chơi với 10 người.
45'
Hiệp một có đến 9 phút bù giờ.
43'
Cucurella nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Mazraoui.
37'
Bàn thắng (2-0, Casemiro): Sau tình huống hậu vệ Chelsea phá bóng dựng cây nêu trước khung thành, Casemiro chớp thời cơ đánh đầu cự ly gần nhân đôi cách biệt.
34'
Joao Pedro vừa đột phá và bị Mazraoui truy cản trong vòng cấm MU. Tuy nhiên, trọng tài không cho Chelsea hưởng phạt đền.
26'
Sau khi có bàn thắng, MU dần giảm nhịp độ trận đấu.
17'
Nhận thấy tuyến giữa bất ổn, HLV Maresca rút Cole Palmer ra và tung Andrey Santos vào sân.
14'
Bàn thắng (1-0, Bruno Fernandes): MU dàn xếp tấn công bài bản. Dorgu đánh đầu kiến tạo cho Bruno Fernandes lẻn xuống đệm cận thành mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
6'
Thủ môn Jorrgensen được tung vào sân thay cho Pedro Neto.
Kể từ phút này, các cầu thủ Chelsea chỉ còn chơi với 10 người.
5'
Thẻ đỏ: Từ pha phát bóng dài của Bayindir, Sesko bật cao đánh đầu chuyền cho Mbeumo băng xuống. Thủ thành Sanchez lao ra phạm lỗi nguy hiểm và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi người gác đền Chelsea ra khỏi sân.
3'
Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Mbeumo đánh đầu buộc thủ thành Sanchez phải cứu thua.
2'
Các cầu thủ MU lao lên pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trên sân Old Trafford trời đang mưa to.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
21h30
21h
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez, Mathesu Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo chấn thương.