MU giành chiến thắng 'rửa mặt' - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko.

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.

Bàn thắng: Bruno Fernandes 15', Casemiro 37' - Chalobah 80'

Thẻ đỏ: Robert Sanchez 5' - Casemiro 45'+5

Kết quả
Vòng 5
20/09/2025 18:30:00 Liverpool 2 - 1 Everton
20/09/2025 21:00:00 West Ham 1 - 2 Crystal Palace
20/09/2025 21:00:00 Wolves 1 - 3 Leeds
20/09/2025 21:00:00 Brighton 2 - 2 Tottenham
20/09/2025 21:00:00 Burnley 1 - 1 Nottingham Forest
20/09/2025 23:30:00 Manchester United 2 - 1 Chelsea
21/09/2025 | 01:44

Kết thúc

MU giành chiến thắng nhọc nhằn - Ảnh: P.L
21/09/2025 | 01:28

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

21/09/2025 | 01:20

83'

Bruno Fernandes cướp được bóng của James rồi sau đó tung cú đại bác căng, buộc Jorgensen phải trổ tài cứu thua.

21/09/2025 | 01:18

80'

Bàn thắng (2-1, Chalobah): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh phải, James tạt vào như đặt cho Chalobah bật cao đánh đầu tung lưới MU, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chalobah thắp lên hy vọng cho đội khách - Ảnh: P.L
21/09/2025 | 01:13

75'

De Ligt nỗ lực tạt vào cho Amad Diallo ngả người volley bất thành.

21/09/2025 | 01:06

69'

Cả Cunha và Mason Mount được tung vào sân sau khi bình phục chấn thương. Yoro thế chỗ Maguire để gia cố hàng thủ.

Trận đấu diễn ra dưới thời tiết không thuận lợi - Ảnh: MUFC
21/09/2025 | 01:01

63'

Fofana vừa có pha đánh đầu cận thành tung lưới MU nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

21/09/2025 | 00:47

50'

Hai cầu thủ Chelsea liên tiếp nhận thẻ vàng là Enzo Fernandez và Chalobah.

21/09/2025 | 00:40

46'

Ngay đầu hiệp hai, HLV Amorim tung Ugarte vào thay cho Sesko.

21/09/2025 | 00:31

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về MU - Ảnh: P.L
21/09/2025 | 00:21

45'+5

Thẻ đỏ: Casemiro phạm lỗi với Santos từ phía sau, nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân. 

Mỗi đội giờ chỉ còn chơi với 10 người.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Casemiro - Ảnh: Sky Sports
21/09/2025 | 00:15

45'

Hiệp một có đến 9 phút bù giờ.

21/09/2025 | 00:14

43'

Cucurella nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Mazraoui.

21/09/2025 | 00:10

37'

Bàn thắng (2-0, Casemiro): Sau tình huống hậu vệ Chelsea phá bóng dựng cây nêu trước khung thành, Casemiro chớp thời cơ đánh đầu cự ly gần nhân đôi cách biệt.

Casemiro đánh đầu lập công - Ảnh: P.L
21/09/2025 | 00:05

34'

Joao Pedro vừa đột phá và bị Mazraoui truy cản trong vòng cấm MU. Tuy nhiên, trọng tài không cho Chelsea hưởng phạt đền.

21/09/2025 | 00:00

26'

Sau khi có bàn thắng, MU dần giảm nhịp độ trận đấu.

20/09/2025 | 23:56

17'

Nhận thấy tuyến giữa bất ổn, HLV Maresca rút Cole Palmer ra và tung Andrey Santos vào sân.

20/09/2025 | 23:47

14'

Bàn thắng (1-0, Bruno Fernandes): MU dàn xếp tấn công bài bản. Dorgu đánh đầu kiến tạo cho Bruno Fernandes lẻn xuống đệm cận thành mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Bruno ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League

20/09/2025 | 23:39

6'

Thủ môn Jorrgensen được tung vào sân thay cho Pedro Neto. 

Kể từ phút này, các cầu thủ Chelsea chỉ còn chơi với 10 người.

20/09/2025 | 23:35

5'

Thẻ đỏ: Từ pha phát bóng dài của Bayindir, Sesko bật cao đánh đầu chuyền cho Mbeumo băng xuống. Thủ thành Sanchez lao ra phạm lỗi nguy hiểm và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi người gác đền Chelsea ra khỏi sân.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Sanchez - Ảnh: P.L
20/09/2025 | 23:33

3'

Dorgu tạt vào từ cánh trái cho Mbeumo đánh đầu buộc thủ thành Sanchez phải cứu thua.

20/09/2025 | 23:31

2'

Các cầu thủ MU lao lên pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trên sân Old Trafford trời đang mưa to.

20/09/2025 | 23:26

23h30

Trận đấu bắt đầu.

20/09/2025 | 22:54

22h30

Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
20/09/2025 | 01:02

21h30

Dàn sao MU rèn thể lực - Ảnh: MUFC
20/09/2025 | 01:02

21h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Mathesu Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo chấn thương.

Chelsea tự tin hành quân đến sân MU - Ảnh: CFC
