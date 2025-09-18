Từ chối Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 sôi động, khi Chelsea và MU đồng loạt ngỏ lời, Fermin Lopez đã chọn con đường ít tiền nhưng nhiều tình hơn: ở lại Barcelona.

Một quyết định khiến người hâm mộ “Blaugrana” thở phào, đồng thời cho thấy ở tuổi 22, tiền vệ người Andalusia hiểu rất rõ đâu là nơi trái tim mình thuộc về.

Fermin khẳng định trái tim thuộc về Barca sau cú đúp vào lưới Valencia. Ảnh: FCB

Những lời đề nghị không hề nhỏ. Chelsea được cho là đã đặt lên bàn 40 triệu euro, sau đó nâng dần con số, còn MU sẵn sàng chi tới 70 triệu euro để lôi kéo Fermin Lopez đến giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Barca cần tiền, đó là điều ai cũng biết. Chủ tịch Joan Laporta phải dùng đến bảo lãnh cá nhân, cũng như chấn thương của đội trưởng Ter Stegen để đăng ký Joan Garcia và Marcus Rashford lên La Liga.

Vì thế, BLĐ Camp Nou “chuyền” quả bóng sang Fermin: việc chuyển nhượng sẽ do cá nhân anh lựa chọn.

Fermin Lopez không suy nghĩ nhiều: “Người hâm mộ Barcelona có thể yên tâm, tôi sẽ ở lại. Đây là giấc mơ của tôi và tôi không bao giờ nghĩ đến việc rời đi”, anh nói vào dịp thi đấu Cúp Joan Gamper với Como của Cesc Fabregas.

Lời khẳng định ấy không phải xã giao. Gần đây, khi Barca thắng đậm Valencia 6-0 ở vòng 4 La Liga, bản thân đóng góp cú đúp – ngay lập tức được gắn biệt danh “The Ferminator” (dựa theo “The Terminator” [1984] của đạo diễn James Cameron) – anh nhấn mạnh điều tương tự.

Nhà vô địch EURO 2024 và Olympic Paris không né tránh câu hỏi về Chelsea hay MU, mà trả lời dứt khoát: hạnh phúc của mình nằm ở Camp Nou.

Những đồng đội như Pedri hay Ter Stegen cũng kể rằng họ “biết chắc Fermin sẽ không đi đâu cả”, vì đơn giản anh có một “trái tim Blaugrana”.

HLV Hansi Flick thì gọi Fermin là “mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch”, đồng thời bày tỏ sự hài lòng khi cậu học trò trẻ tuổi không bị dao động bởi những lời hứa hẹn về tiền bạc.

Barca gọi Fermin là “kẻ hủy diệt”. Ảnh: FCB

Mùa trước, Flick dùng Lopez không nhiều, vì anh phải dự 2 giải đấu quốc tế nên không tập luyện với CLB trong giai đoạn du đấu mùa hè. Dẫu vậy, ông luôn yêu cầu GĐTT Deco phải từ chối các đề nghị.

“Kẻ hủy diệt” của Barca

Lựa chọn của Fermin Lopez là chiến thắng cho dự án thể thao của Barcelona, vốn đang tái thiết sau nhiều năm khủng hoảng tài chính.

Giữ được một cầu thủ còn trẻ, giàu khát vọng, lại hiệu quả, chẳng khác nào giữ được viên gạch nền để dựng lại ngôi nhà Nou Camp mới, sẽ chính thức ra mắt ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League gặp PSG ngày 1/10.

Bằng chứng đến ngay trên sân cỏ. Sau 3 trận đầu mùa La Liga 2025/26 được góp mặt, Fermin đã có 2 bàn thắng. Hiệu suất 0,67 bàn mỗi 90 phút thực sự ấn tượng.

Với đôi chân nhanh nhẹn, di chuyển thông minh và cảm quan vị trí nhạy bén, Fermin không chỉ là cầu thủ trẻ “triển vọng”, mà đã thật sự trở thành mối đe dọa trước khung thành đối phương.

Ở tuổi 22, ít ai dám từ chối Premier League, nơi lương cao và ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng Fermin làm điều đó bằng một sự giản dị.

Anh nhớ lại tuổi thơ: được khoác áo Barcelona đã là ước mơ, và bây giờ đang sống trong ước mơ ấy thì chẳng có lý do gì rời đi.

Fermin Lopez đại diện cho thế hệ tự hào mới của La Masia. Ảnh: FCB

Trong ngành công nghiệp bóng đá ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc, các bản hợp đồng đổi lại bằng khoản “tiền thưởng trung thành” qua mỗi năm, lựa chọn như Fermin Lopez trở thành thứ xa xỉ, và vì thế càng được trân trọng.

Barca hiểu điều đó, và các cules cũng hiểu: Fermin không chỉ giàu tiềm năng, mà còn đại diện cho thế hệ tài năng mà La Masia sản sinh thời hậu Lionel Messi.

Tình yêu với CLB, niềm tự hào khi trưởng thành từ học viện và màu áo mà Messi là biểu tượng đã thắng tiền bạc.

Trong cuộc chiến dài hơi để tìm lại hào quang, Barcelona cần nhiều hơn những chiến thắng kiểu này – chiến thắng trên mặt trận niềm tin, trước khi chinh phục thêm những danh hiệu.

Đêm nay (2h ngày 19/9), Fermin Lopez sẽ trình diễn trước khán giả Anh. Không phải trong màu áo CLB Premier League, mà cùng Barca khởi đầu giấc mơ chinh phục Champions League trên sân Newcastle.

Không có Lamine Yamal cùng một số nhân tố khác, tinh thần La Masia từ Fermin Lopez là chìa khóa để Hansi Flick triển khai thứ bóng đá tấn công rực lửa và tìm kiếm 3 điểm.