Quỷ đỏ đang trải qua cuộc khủng hoảng nơi hàng tiền vệ mùa này khi sự mất cân bằng giữa các tiền vệ trụ được Amorim sử dụng trong hệ thống 3-4-2-1 gây ra cơn đau đầu lớn.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy, MU có thể tìm cách giải quyết bằng cách nhắm đến việc chiêu mộ cựu sao Wolves - Ruben Neves với mức phí hấp dẫn.

Ruben Neves có thể cập bến MU năm tới - Ảnh: SunSport

Theo Daily Briefing, Ruben Neves đang muốn quay trở lại châu Âu, sau quãng thời gian chơi bóng tại Saudi Arabia trong màu áo Al-Hilal.

Nguồn tin trên còn cho hay, tiền vệ Bồ Đào Nha được phép ra đi với mức phí chỉ 17 triệu bảng Anh, cái giá hời với cầu thủ 28 tuổi đã chứng minh được đẳng cấp.

Trong quá khứ, Ruben Neves có 6 năm phục vụ cho đội chủ sân Molineux trước khi cập bến Saudi Pro League.

Quãng thời gian thi đấu ở xứ sương mù, Neves gây ấn tượng qua 177 lần ra sân cho Wolves tại Ngoại hạng Anh, ghi được nhiều bàn thắng, trong đó có 21 cú sút xa từ ngoài vòng cấm.

Mặc dù không chơi bóng tại châu Âu vài năm qua, Ruben Neves vẫn thường xuyên góp mặt trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, cùng các đàn anh Ronaldo, Bruno Fernandes.

HLV Amorim sẽ cố gắng thuyết phục Ruben Neves gia nhập MU để cải thiện sức mạnh khu trung tuyến, vốn bị chỉ trích nhiều thời gian qua.