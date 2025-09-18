Cầu thủ người Argentina đã nghỉ thi đấu từ đầu năm, do bị đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu Ngoại hạng Anh với Crystal Palace.

Lisandro Martinez phải trải qua ca phẫu thuật thành công hồi cuối tháng 2, đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường dài hồi phục.

Lisandro Martinez đã tập lại trên sân cỏ - Ảnh: I.G

Gần 7 tháng trôi qua, có vẻ như Martinez cuối cùng cũng sắp trở lại, khi anh chia sẻ bước anh tập chạy nhẹ nhàng trên sân cỏ.

Với việc trung vệ lệch trái này chưa tham gia tập cùng đội một, trận đấu với Chelsea cuối tuần này còn quá sớm với anh.

Tin tức Martinez sắp bình phục hoàn toàn xuất hiện vào thời điểm áp lực đang gia tăng đối với HLV Ruben Amorim, khi MU khởi đầu kém cỏi, chì giành được 4 điểm sau 4 trận.

Quỷ đỏ dạt xuống vị trí thứ 14 trên BXH và bị đàn em Grimsby loại khỏi cúp Liên đoàn Anh ngay từ vòng 2.

Đến nay, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ của BLĐ MU và Sir Jim Ratcliffe, nhưng nếu kết quả không được cải thiện thì điều đó có thể thay đổi.

Một số cầu thủ ở Old Trafford cảm thất không thoải mái với hệ thống 3-4-2-1, sau khi Amorim lên thay Ten Hag từ giữa mùa bóng trước.