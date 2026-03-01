HCVdy4IXYAAFXlF.jpg
Sesko ăn mừng bàn quyết định cho MU - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen.

Bàn thắng: Bruno Fernandes 58' (pen), Sesko 65' - Lacroix 4'

Thẻ đỏ: Lacroix 57'

HCVmkpWXsAAwH7e.jpg
Tốp 6 tạm thời ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: P.L
01/03/2026 | 23:21

Kết thúc

brunoowowow.jpg
Ba điểm quan trọng của MU - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/03/2026 | 22:53

90'+3

Amad bất ngờ nã đại bác bằng chân phải nhưng Dean Henderson vẫn bay người hết cỡ cứu thua.

Thu gọn
01/03/2026 | 22:50

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

Thu gọn
01/03/2026 | 22:46

87'

Palace vẫn đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, dù họ chỉ còn chơi với 10 người.

Thu gọn
01/03/2026 | 22:38

79'

Vừa vào sân thay Sesko, Amad Diallo có cơ hội cứa lòng sở trường bằng chân trái nhưng Henderson đổ người ngăn cản.

Thu gọn
01/03/2026 | 22:34

74'

Casemiro có pha đá nối nhanh cận thành buộc Henderson phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
01/03/2026 | 22:25

65'

Bàn thắng (2-1, Benjamin Sesko): Bruno Fernandes tạt vào từ cánh phải cho Sesko đánh đầu đập đất đẹp mắt ghi bàn thứ hai cho MU.

resources_premierleague_pulselive_com 2263711371.jpg
HCVeSJgWkAE5_BO.jpg
Sesko tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L

Thu gọn
01/03/2026 | 22:18

58'

Bàn thắng (1-1, Bruno Fernandes): Từ khoảng cách 11m, Bruno dễ dàng đánh lừa Henderson gỡ hòa cho MU.

resources_premierleague_pulselive_com 2264213845.jpg
Bruno Fernandes thực hiện thành công quả 11m - Ảnh: P.L
HCVeRI6bEAA6dH8.jpg
Thu gọn
01/03/2026 | 22:17

53'

Thẻ đỏ (Lacroix): MU được hưởng phạt đền sau tình huống Lacroix kéo ngã Cunha đầu vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài còn rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Crystal Palace.

resources_premierleague_pulselive_com 2264213845 (1).jpg
Lacroix phạm lỗi với Cunha dẫn đến quả phạt đền và tấm thẻ đỏ
Thu gọn
01/03/2026 | 22:07

47'

Ngay sau giờ giải lao, MU lại tràn lên tấn công. Hết Sesko đến Casemiro dứt điểm nhưng chưa thành công.

Thu gọn
01/03/2026 | 21:54

Kết thúc hiệp 1

HCVUubzWMAABhAp.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Crystal Palace - Ảnh: CPC
Thu gọn
01/03/2026 | 21:43

43'

Sau quả đá phạt khó chịu của Bruno Fernandes, tiền vệ Bồ Đào Nha tiếp tục có đường chuyền cho Casemiro đánh đầu sạt cột dọc.

resources_premierleague_pulselive_com 2264207689 (1).jpg
Cú đá phạt của Bruno Fernandes - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/03/2026 | 21:37

37'

MU đang tấn công mạnh mẽ hơn với khát khao tìm bàn gỡ. Bruno Fernandes vừa tạt cho Sesko đánh đầu, bóng đi vào đúng vị trí Dean Henderson.

Thu gọn
01/03/2026 | 21:33

30'

Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Maguire đánh đầu bị Sarr phá ra trước vạch vôi. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của MU từ đầu trận.

Thu gọn
01/03/2026 | 21:24

24'

Luke Shaw dính chấn thương buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Mazraoui.

resources_premierleague_pulselive_com 2264207689.jpg
Luke Sha dính chấn thương - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/03/2026 | 21:20

19'

Tuyên giữa MU đang thi đấu kém hiệu quả, không cầm được bóng nên thế công của MU rời rạc.

HCVN3aAbcAEAtZN.jpg
MU đang chơi dưới kỳ vọng - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/03/2026 | 21:12

11'

Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ phòng ngự MU đang thi đấu lúng túng. Ismaila Sarr vừa nã đại bác căng thử tài thủ môn Lammens ở góc hẹp.

Thu gọn
01/03/2026 | 21:05

4'

Bàn thắng (0-1, Lacroix): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Lacroix thoát khỏi sự kèm cặp của Yoro thoải mái đánh đầu vào góc lưới xa mở tỷ số cho đội khách.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 03 01T140549Z_1137024837_UP1EM31135NFH_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN CRY.jpg
Lacroix đánh đầu ghi bàn cho Palace - Ảnh: Premier League
HCVMkhMXEAEc5aI.jpg
Thu gọn
01/03/2026 | 20:57

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
01/03/2026 | 19:52

20h

HCU5Jnqb0AAFpEq.jpg
Sesko sẽ đá chính từ đầu sau nhiều trận trên băng ghế dự bị - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/03/2026 | 19:47

19h45

HCU2MbNXYAAwtUW.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HCU4UPwW4AAP6v1.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace
Thu gọn
01/03/2026 | 10:20

19h30

HCKFNnAXAAA1oEL.jpg
HCKCKSRbMAAa2R4.jpg
Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/03/2026 | 10:20

19h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Dorgu, Mason Mount và De Ligt vắng mặt vì chấn thương.

Crystal Palace: Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chấn thương.

Bruno Fernandes and Jean Philippe Mateta.jpg
MU quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Action
Thu gọn