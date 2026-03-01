Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen.
Bàn thắng: Bruno Fernandes 58' (pen), Sesko 65' - Lacroix 4'
Thẻ đỏ: Lacroix 57'
Kết thúc
90'+3
Amad bất ngờ nã đại bác bằng chân phải nhưng Dean Henderson vẫn bay người hết cỡ cứu thua.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
87'
Palace vẫn đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, dù họ chỉ còn chơi với 10 người.
79'
Vừa vào sân thay Sesko, Amad Diallo có cơ hội cứa lòng sở trường bằng chân trái nhưng Henderson đổ người ngăn cản.
74'
Casemiro có pha đá nối nhanh cận thành buộc Henderson phải trổ tài cứu thua.
65'
Bàn thắng (2-1, Benjamin Sesko): Bruno Fernandes tạt vào từ cánh phải cho Sesko đánh đầu đập đất đẹp mắt ghi bàn thứ hai cho MU.
58'
Bàn thắng (1-1, Bruno Fernandes): Từ khoảng cách 11m, Bruno dễ dàng đánh lừa Henderson gỡ hòa cho MU.
53'
Thẻ đỏ (Lacroix): MU được hưởng phạt đền sau tình huống Lacroix kéo ngã Cunha đầu vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài còn rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Crystal Palace.
47'
Ngay sau giờ giải lao, MU lại tràn lên tấn công. Hết Sesko đến Casemiro dứt điểm nhưng chưa thành công.
Kết thúc hiệp 1
43'
Sau quả đá phạt khó chịu của Bruno Fernandes, tiền vệ Bồ Đào Nha tiếp tục có đường chuyền cho Casemiro đánh đầu sạt cột dọc.
37'
MU đang tấn công mạnh mẽ hơn với khát khao tìm bàn gỡ. Bruno Fernandes vừa tạt cho Sesko đánh đầu, bóng đi vào đúng vị trí Dean Henderson.
30'
Từ tình huống dàn xếp phạt góc, Maguire đánh đầu bị Sarr phá ra trước vạch vôi. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của MU từ đầu trận.
24'
Luke Shaw dính chấn thương buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Mazraoui.
19'
Tuyên giữa MU đang thi đấu kém hiệu quả, không cầm được bóng nên thế công của MU rời rạc.
11'
Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ phòng ngự MU đang thi đấu lúng túng. Ismaila Sarr vừa nã đại bác căng thử tài thủ môn Lammens ở góc hẹp.
4'
Bàn thắng (0-1, Lacroix): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, Lacroix thoát khỏi sự kèm cặp của Yoro thoải mái đánh đầu vào góc lưới xa mở tỷ số cho đội khách.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h45
19h30
19h
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez, Dorgu, Mason Mount và De Ligt vắng mặt vì chấn thương.
Crystal Palace: Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chấn thương.