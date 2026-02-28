MU lộ ra số tiền đền bù khổng lồ cho Ruben Amorim và các thành viên BHL của ông, sau quyết định sa thải vào tháng trước, cho Michael Carrick lên thay thế đến hết mùa.

Ruben Amorim ra đi sau cuộc tranh cãi lớn với giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Ảnh: Teamtalk

Trước sự bết bát đến cạn năng lượng trong phòng thay đồ Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU quyết định thanh lý hợp đồng sớm, khép lại mối lương duyên chênh vênh gần 14 tháng với nhà cầm quân người Bồ, thay vì đi hết 3 năm.

Một sự lựa chọn mang tính sửa chữa sai lầm – vì bổ nhiệm không đúng người, khiến MU tốn không ít tiền.

Cụ thể, dựa trên thông báo tài chính gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán New York hôm thứ Năm (26/2), MU cho thấy trích lập khoản dự phòng 15,9 triệu bảng chi trả bồi thường cho Ruben Amorim và đội ngũ trợ lý của ông.

Bên cạnh đó, để có được Amorim – đang dẫn dắt Sporting– đến thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024, MU đã phải tốn 10 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng cho CLB bóng đá Bồ Đào Nha.

Và đừng quên, ‘Quỷ đỏ’ cũng tốn 10,4 triệu bảng để đẩy Erik ten Hag đi sớm, nhường ghế cho Ruben Amorim.

MU bất bại (5 thắng, 1 hòa) kể từ khi Carrick thay Amorim. Ảnh: MUFCEDIT

Như vậy, tổng cộng MU tổng thiệt hại hơn 37 triệu bảng (chính xác là 37,3 triệu bảng) vì lựa chọn sai lầm mang tên Ruben Amorim!

MU sa thải Amorim bởi thành tích kém, phong cách bóng đá không mang lại sự hứng thú chơi bóng cho dàn sao, chưa kể ông còn bất đồng, có cuộc tranh cãi lớn với giám đốc bóng đá Jason Wilcox…

Tuy nhiên, có vẻ những ngày tồi tệ của MU đã qua, kể từ khi Michael Carrick đến thay thế - đang bất bại cả 6 trận (thắng 5, hòa 1).

Đội hiện xếp thứ 4 Ngoại hạng Anh, với 48 điểm, kém Aston Villa xếp trên là 3 điểm sau 27 vòng đấu, đang đầy hi vọng trở lại Champions League mùa tới.

Vào 21h tối mai (1/3), MU sẽ tiếp Crystal Palace, vòng 28 Premier League.