Ban đầu, chàng tiền đạo người Anh gia nhập Barca theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, sau khi bị thất sủng ở sân Old Trafford.

Rashford đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp tại môi trường mới và thừa nhận, muốn tiếp tục khoác áo Barcelona sau mùa giải này.

Rashford đang hạnh phúc trong màu áo Barcelona - Ảnh: SunSport

Tờ SPORT của Tây Ban Nha vừa khẳng định, lãnh đạo Barcelona chắc chắn sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng cho Rashford.

Theo thỏa thuận cho mượn, đội bóng xứ Catalan có quyền mua đứt với giá 26 triệu bảng Anh. Sếp lớn Barca cùng đại diện Rashford đã ngồi lại thảo luận để thương vụ diễn ra trôi chảy.

Bản thân Rashford sẵn sàng giảm lương từ 315.000 bảng mỗi tuần xuống còn hơn một nửa để phù hợp cơ cấu lương của CLB.

Barca buộc phải cắt giảm quỹ lương vài mùa gần đây nhằm tuân thủ hệ thống cân bằng tài chính của La Liga.

Có thông tin tiết lộ, Rashford sẽ đặt bút ký 3 năm với Barcelona. Mức thù lao anh nhận trong giao kèo mới dự kiến là 190.000 bảng/tuần.

Bằng loạt màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ mùa này, Marcus Rashford đã thuyết phục đội chủ sân Nou Camp rằng mình xứng đáng được ký hợp đồng chính thức.

Tiền đạo người Anh ghi được 10 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo trong 34 lần ra sân trên các mặt trận cho Barcelona.

Barca cố gắng đàm phán lại mức phí với MU nhưng đội bóng nước Anh từ chối. Lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng, 26 triệu bảng dành cho Rashford là cái giá hợp lý.