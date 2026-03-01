23h ngày 1/3, sân Old Trafford:

Sau trận hòa khó nhọc trước West Ham, MU đã trở lại cùng quỹ đạo chiến thắng khi khuất phục Everton nhờ pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko.

Tiền đạo người Slovenia vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa này, và là thứ 3 trong 4 trận gần nhất.

Sesko ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton - Ảnh: M.E.N

MU giữ vị trí thứ 4 trên BXH, hơn Liverpool lẫn Chelsea 3 điểm. Trong bối cảnh Aston Villa gục ngã trên sân Wolves ở trận cầu sớm nhất vòng 28, thầy trò Michael Carrick có thể vươn lên thứ 3 nếu hạ Crystal Palace.

Giành được 16/18 điểm tối đa, không đội nào có phong độ cao hơn MU trong 6 vòng gần nhất. Quỷ đỏ cũng là CLB duy nhất chưa thua ở Premier League kể từ ngày Lễ tặng quà (26/12).

Tuyệt chiêu của HLV tạm quyền Carrick là thổi được luồng sinh khí mới, tự tin và đầy hứng khởi lên đoàn quân Red Devils. Trở lại sơ đồ 4-2-3-1 giúp những Harry Maguire, Bruno Fernandes hay Diogo Dalot thi đấu ấn tượng.

Benjamin Sesko cũng là cái tên hồi sinh dưới triều đại Carrick. Với bàn thắng "vàng" vào lưới Jordan Pickford hồi đầu tuần, nhiều khả năng anh sẽ được đá chính, thế chỗ Amad có dấu hiệu đuối sức.

Bên kia chiến tuyến, giai đoạn bất ổn giữa mùa, thủ quân Marc Guehi ra đi, HLV Oliver Glasner cũng xác nhận kết thúc hợp đồng vào cuối mùa, Palace trải qua chuỗi 12 trận liền không thắng.

Tuy nhiên, mọi thứ dần khả quan hơn với "những chú đại bàng", nhờ hai chiến thắng gần nhất trước Wolves và Zrinjski Mostar ở sân chơi châu Âu.

MU tự tin giành 3 điểm - Ảnh: Astro

Vẫn đang nằm nửa cuối BXH, nhiệm vụ của Palace là tích lũy thêm điểm số để chắc chân trụ hạng. Họ hành quân đến Old Trafford cùng hành trang chỉ thắng duy nhất 1 trong 8 chuyến làm khách vừa qua.

Đối đầu MU trẻ trung, sung sức và sở hữu thành tích tốt nhất từ đầu năm 2026, đoàn quân HLV Glasner khó lòng kiếm điểm.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-0

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Dorgu, Mason Mount và De Ligt vắng mặt vì chấn thương.

Crystal Palace: Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen.