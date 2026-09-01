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MU đang khởi động lại kế hoạch chiêu mộ trung vệ Jarrad Branthwaite của Everton, bởi nguy cơ mất 3 hậu vệ theo dạng chuyển nhượng tự do hè năm tới.
Lá thăm ở cúp Liên đoàn Anh đẩy MU vào hoàn cảnh trớ trêu, đụng đối thủ "cứng" Brighton ngay từ vòng 3.
Tài năng trẻ JJ Gabriel vừa chính thức bày tỏ mong muốn chia tay MU, sau khi gửi thông báo về ý định rời câu lạc bộ.
Trọng tài VAR - Matt Donohue phải trả giá cho sai lầm nghiêm trọng tại Old Trafford, khi bị gạch tên khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở Premier League cuối tuần này.
MU được cho là đang chuẩn bị kế hoạch chiêu mộ Xavi Espart của Barca, sau khi từng hụt Balde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.