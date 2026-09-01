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MU khởi đầu tốt và sớm có bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ 19 tuổi Lacey
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Shea Lacey ăn mừng pha lập công đầu tiên trong màu áo đội một MU
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Đến phút thứ 10, Mason Mount nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ
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Màn ăn mừng của Mason Mount
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Tuy nhiên, MU đánh mất thế trận sau đó. Kostoulas rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cuối hiệp một
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về MU
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Qua giờ giải lao, Pascal Gross gỡ hòa 2-2 cho Brighton
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Hàng thủ MU quá hớ hênh để đối thủ khai thác
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Cơn ác mộng ập đến với đoàn quân Michael Carrick, khi De Cuyper đệm cận thành tung lưới Darlow
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Brighton dẫn 3-2 ở phút 70
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Khoảng thời gian còn lại, MU cố gắng gỡ hòa nhưng lực bất tòng tâm
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Thất bại cay đắng của đội chủ sân Old Trafford
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MU bị loại ngay từ vòng 3 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: 433, F.R, BHA, MUFC, The Athletic