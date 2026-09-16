Năm 2024, MU từng gửi hai lời đề nghị, cao nhất lên tới 50 triệu bảng, nhưng đều bị Everton từ chối. Lúc đó, đội chủ sân Goodison Park yêu cầu mức giá gần 80 triệu bảng cho Jarrad Branthwaite.

Tuy nhiên, theo báo chí Anh, đội bóng thành Manchester vừa liên hệ trở lại với đại diện của Branthwaite.

MU vẫn quan tâm đến Branthwaite - Ảnh: SunSport

HLV Michael Carrick đối mặt với bài toán khó dưới hàng phòng ngự khi De Ligt vắng mặt thời gian dài vì chấn thương lưng.

Đáng lo hơn, hợp đồng của Harry Maguire, Luke Shaw và Lisandro Martinez đều sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2026/27. Vì vậy, Carrick có thể kỳ vọng Branthwaite sẽ trở thành lời giải lâu dài ở vị trí trung vệ.

MU có thể đưa một cầu thủ vào thỏa thuận trao đổi nhằm giảm mức phí chuyển nhượng. Dẫu vậy, Everton đang nắm lợi thế trên bàn đàm phán, sau khi thu về hơn 80 triệu bảng từ vụ bán Iliman Ndiaye cho Man City.

Trước sự quan tâm của Quỷ đỏ, đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có thể đưa ra mức giá cao, dao động từ 60 đến 70 triệu bảng Anh.

Ở tuổi 24, Branthwaite lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng hàng đầu Premier League. Anh cũng được đánh giá là một trong những hậu vệ người Anh giàu tiềm năng nhất hiện nay.