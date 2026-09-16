2h ngày 17/9, sân Old Trafford:

Trận derby Manchester cuối tuần qua, MU không thể tận dụng lợi thế hơn người khi Phil Foden nhận thẻ đỏ phút 23. Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City giành chiến thắng, dù pha lập công gây tranh cãi.

Không còn nét tích cực cuối mùa trước, MU khởi đầu chiến dịch mới khá thất vọng. Quỷ đỏ chỉ thắng một trong bốn vòng đầu tiên Premier League. Họ chưa giữ sạch lưới lần nào, đồng thời để thủng lưới 7 bàn.

MU vừa thua Man City trong thế hơn người - Ảnh: EPA

Đội chủ sân Old Trafford hiện kém hai đội đầu bảng Arsenal và Man City tới 8 điểm. Khoảng cách khiến hy vọng vốn khá mong manh về khả năng cạnh tranh vô địch của Red Devils sớm bị dập tắt.

Trước chuyến làm khách Fulham cuối tuần, MU sẽ nỗ lực tìm lại sự tự tin trong màn tiếp đón Brighton ở vòng ba cúp Liên đoàn Anh.

Mặc dù vậy, lối chơi của đoàn quân HLV Carrick đang gặp nhiều vấn đề. Hàng công thiếu tính kết nối, còn dưới hậu tuyến để lộ nhiều sơ hở.

Trái ngược phong độ sa sút của MU, Brighton đang bay cao tại Premier League. Đoàn quân HLV Fabian Hurzeler đứng thứ tư với 7 điểm sau hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại.

Cuối tuần qua, Brighton trình diễn sức mạnh tấn công đáng nể khi vùi dập Coventry City 5-0. HLV Hurzeler đặc biệt hài lòng khi 5 cầu thủ khác nhau cùng ghi tên lên bảng tỷ số.

Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ của hàng công, nhà cầm quân người Đức cũng dành lời khen cho Bart Verbruggen. Thủ môn Hà Lan thực hiện 6 pha cứu thua và có trận giữ sạch lưới thứ 4 sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Brighton tự tin hành quân đến Old Trafford - Ảnh: BHA

Brighton sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng trước MU. Họ thắng 7/11 lần chạm trán Quỷ đỏ gần nhất và chỉ thua 4 trận. Brighton ghi ít nhất hai bàn ở sáu trong bảy chiến thắng, trong đó có tới 4 lần ca khúc khải hoàn ngay tại Old Trafford.

Chim mòng biển tràn đầy tự tin nhờ hàng công thăng hoa, dù chưa có được lực lượng mạnh nhất. Trái lại, MU vẫn loay hoay tìm lại nhịp điệu và sẽ phải dè chừng đối thủ thường xuyên khiến họ ôm hận những năm gần đây.

Trong bối cảnh hàng phòng ngự Quỷ đỏ thiếu chắc chắn, Brighton được đánh giá nhỉnh hơn thời điểm hiện tại. Sức tấn công mạnh mẽ của đội khách có thể khiến MU mùa thứ hai liên tiếp sớm dừng bước tại cúp Liên đoàn.

Trận MU vs Brighton diễn ra lúc 2h00 ngày 17/9.

Dự đoán: MU thua 1-2

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Tom Heaton và Carlos Baleba chấn thương. Khả năng ra sân của Luke Shaw còn bỏ ngỏ.

Brighton: Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas, Rutter và Evan Ferguson chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Mbeumo, Fernandes, Dorgu; Sesko.

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.