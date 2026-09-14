Xavi Espart đang nổi lên như một trong những hiện tượng tại La Liga, khi tiến bộ mạnh mẽ trong màu áo Barcelona và lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên MU.

Sinh trước Lamine Yamal vài tuần, Espart là thế hệ cầu thủ 2027 trưởng thành từ La Masia.

MU có kế hoạch lấy Espart để bổ sung cánh trái. Ảnh: FCB

Hansi Flick cho Xavi Espart ra mắt đội một mùa trước nhưng vẫn thuộc đội B. Mùa này, anh chính thức vào biên chế đội ngũ gồm những người bạn Yamal, Pau Cubarsi hay Marc Bernal.

Trong trận Barca thắng Levante 4-2 ở vòng 5 La Liga, Espart mở tỷ số và có bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên.

Từ chỗ chỉ đá 190 phút mùa trước, anh hiện là giải pháp chính của Hansi Flick bên cánh trái.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, MU đang có kế hoạch kéo Espart về sân Old Trafford để tăng cường cánh trái.

MU từng đàm phán với MU về Alejandro Balde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng sụp đổ. Lý do, “Quỷ đỏ” muốn mượn kèm điều khoản mua đứt, trong khi “Blaugrana” chỉ muốn bán ngay.

Balde không còn suất đá chính ở Camp Nou, và MU cũng chuyển mục tiêu chuyển nhượng sang Espart.

Hợp đồng của Espart còn thời hạn đến 2028 và điều khoản giải phóng 20 triệu euro. Gần đây, Barca có ý định đàm phán để nâng mức phí này lên 150 triệu euro.

Xavi Espart đá tốt cả hai cánh cũng như tiền vệ phòng ngự. Chính điều này giúp anh được MU quan tâm.

Mùa hè vừa qua, Espart đá tiền vệ trung tâm trong đội hình U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu - vị trí tương tự Rodri. Anh ghi 2 bàn và vào đội hình tiêu biểu của giải.

Các tờ báo thân Barca cho biết, MU có ý định đưa ra đề nghị chuyển nhượng với các tùy chọn đi kèm lên đến 60 triệu euro nhằm thuyết phục CLB xứ Catalunya.