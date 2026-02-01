HAFXoqvWMAAOOs9.jpg
Sesko tỏa sáng phút bù giờ - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Bàn thắng: Casemiro 19', Cunha 56', Sesko 90'+4 - Raul Jimenez 85' (pen), Kevin 90'+2

Kết quả
Vòng 24
31/01/2026 22:00:00 Brighton 1 - 1 Everton
31/01/2026 22:00:00 Leeds 0 - 4 Arsenal
31/01/2026 22:00:00 Wolves 0 - 2 Bournemouth
01/02/2026 00:30:00 Chelsea 3 - 2 West Ham
01/02/2026 03:00:00 Liverpool 4 - 1 Newcastle
01/02/2026 21:00:00 Manchester United 3 - 2 Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest 1 - 1 Crystal Palace
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa 0 - 1 Brentford
01/02/2026 | 23:10

Kết thúc

HAFY9OXX0AAX55h.jpg
MU tiếp tục giành thêm 3 điểm quan trọng để trở lại tốp 4 - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/02/2026 | 22:58

90'+4

Bàn thắng (3-2, Benjamin Sesko): Niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang. Bruno Fernandes nỗ lực chuyền vào từ cánh phải để Sesko bình tĩnh hãm bóng rồi cứa lòng đẳng cấp tung lưới Fulham.

Tuyệt phẩm của tiền đạo người Slovenia khiến 4 góc khán đài Old Trafford như vỡ tung vì sung sướng.

HAFZYQJWoAAjm_Z.jpg
Sesko ghi bàn quyết định - Ảnh: L.S
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T155416Z_1601264187_UP1EM21186E0N_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL (1).jpg
Thu gọn
01/02/2026 | 22:57

90'+2

Bàn thắng (2-2, Kevin): Sau đường đập nhả ăn ý với Sessegnon, Kevin thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp sát vòng cấm san hòa 2-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T155416Z_1601264187_UP1EM21186E0N_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2258804815.jpg
Kevin xé lưới Lammens - Ảnh: P.L

Thu gọn
01/02/2026 | 22:50

90'

Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.

Thu gọn
01/02/2026 | 22:44

85'

Bàn thắng (2-1, Raul Jimenez pen): Fulham được hưởng phạt đền khi Maguire phạm lỗi với Raul Jimenez trong vòng cấm.

Chính tiền đạo người Mexico kết thúc chính xác từ khoảng cách 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T154615Z_500200789_UP1EM2117T1ZO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL.jpg
Raul Jimenez rút ngắn tỷ số - Ảnh: P.L
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T154615Z_500200789_UP1EM2117T1ZO_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL (1).jpg
Thu gọn
01/02/2026 | 22:42

80'

Sau tình huống đón hụt bóng bổng của Maguire, Raul Jimenez có cơ hội kết thúc trong vòng cấm những Lammens vẫn bay người đẩy bóng ra hết đường biên ngang

Thu gọn
01/02/2026 | 22:35

75'

Vừa xuất hiện ít giây, Sesko đã lắc đầu dội cột dọc bật ra, sau đường tạt từ chân Amad Diallo.

Thu gọn
01/02/2026 | 22:34

74'

HLV Carrick rút Cunha và Casemiro ra khỏi sân và tung Sesko cùng Ugarte vào sân.

Thu gọn
01/02/2026 | 22:28

65'

Sau tình huống lộn xộn trước khung thành MU, Cuenca đá bồi cận thành tung lưới MU. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định, cầu thủ Fulham đã rơi vào thế việt vị.

Thu gọn
01/02/2026 | 22:17

56'

Bàn thắng (2-0, Matheus Cunha): Casemiro chọc khe thông minh để Matheus Cunha lẻn xuống sút tung nóc lưới Fulham ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T151750Z_905856802_UP1EM2116HPX8_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 02 01T151750Z_905856802_UP1EM2116HPX8_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN FUL.jpg
HAFRb7WWUAAqjFP.jpg
Cunha ăn mừng bàn thứ hai - Ảnh: MUFC và P.L
Thu gọn
01/02/2026 | 22:12

51'

Fulham được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Harry Wilson bước lên cứa lòng chân trái căng không thắng được Lammens trong khung gỗ.

Thu gọn
01/02/2026 | 22:07

48'

Dalot tỉa khe cho Mbeumo phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm nhưng Leno ra khép góc kịp thời.

Thu gọn
01/02/2026 | 21:52

Kết thúc hiệp 1

HAFHb3xWIAAKXo6.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 21:40

40'

Iwobi quăng chân tạc đạn tầm xa nhưng Lammens đổ người bắt gọn.

Thu gọn
01/02/2026 | 21:39

33'

Fulham đang kiểm soát bóng tốt hơn, cố gắng khai thác bên cánh do Diogo Dalot trấn giữ.

HAFDzM3XUAA6zNO.jpg
Bruno Fernandes thi đấu đầy cố gắng nhân kỷ niệm năm thứ 6 khoác áo MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 21:28

23'

Chukwueze thử vận may với pha kết thúc tầm xa nhưng chưa thể gây khó khăn cho Lammens.

Thu gọn
01/02/2026 | 21:20

19'

Bàn thắng (1-0, Casemiro): Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Bruno Fernandes kiến tạo dọn cỗ để Casemiro bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Fulham.

resources_premierleague_pulselive_com 2258778736.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2258778736 (1).jpg
Casemiro đánh đầu mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
01/02/2026 | 21:18

16'

Matheus Cunha đột phá vào vòng cấm và bị Cuenca truy cản. Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, quyết định thay đổi, MU chỉ được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm.

Thu gọn
01/02/2026 | 21:13

13'

Fulham dàn xếp phạt góc khá hay. Cuenca đánh đầu cho Andersen lẻn xuống đá nối cận thành nhưng Lammens xuất sắc cứu thua.

Thu gọn
01/02/2026 | 21:04

5'

Những phút đầu diễn ra với sự cởi mở của hai đội. Amad Diallo đi bóng sở trường bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái buộc thủ thành Leno phải tung người cứu thua.

Thu gọn
01/02/2026 | 20:56

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
01/02/2026 | 20:18

20h10

HAEqEVpW4AA0kDK.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HAEnBDMX0AAjLpj.jpg
Đội hình ra sân Fulham 
Thu gọn
01/02/2026 | 20:18

20h

HAEptw W0AEeDWX.jpg
HAEsnqgXcAAz_371.jpg
Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 05:38

19h

G_1ZR3EXsAAWpa2.jpg
G_1ZdUobUAYHibz.jpg
Dàn sao MU sẵn sàng cho cuộc chạm trán - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 05:37

18h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Zirkzee còn bỏ ngỏ.

Fulham: Rodrigo Muniz và Sasa Lukic chấn thương. Tete có thể trở lại.

dm_250824_COM_SOC_Analysis_Should_VAR_hav.jpg
Hai đội chia điểm ở lượt đi - Ảnh: MUFC
Thu gọn