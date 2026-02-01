Bàn thắng (3-2, Benjamin Sesko): Niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang. Bruno Fernandes nỗ lực chuyền vào từ cánh phải để Sesko bình tĩnh hãm bóng rồi cứa lòng đẳng cấp tung lưới Fulham.

Tuyệt phẩm của tiền đạo người Slovenia khiến 4 góc khán đài Old Trafford như vỡ tung vì sung sướng.