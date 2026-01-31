Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 23 15 5 3 25 50
2 Manchester City 23 14 4 5 26 46
3 Aston Villa 23 14 4 5 10 46
4 Manchester United 23 10 8 5 7 38
5 Chelsea 23 10 7 6 14 37
6 Liverpool 23 10 6 7 3 36
7 Fulham 23 10 4 9 0 34
8 Brentford 23 10 3 10 3 33
9 Newcastle 23 9 6 8 3 33
10 Everton 23 9 6 8 -1 33
11 Sunderland 23 8 9 6 -2 33
12 Brighton 23 7 9 7 2 30
13 Bournemouth 23 7 9 7 -5 30
14 Tottenham 23 7 7 9 2 28
15 Crystal Palace 23 7 7 9 -4 28
16 Leeds 23 6 8 9 -7 26
17 Nottingham Forest 23 7 4 12 -11 25
18 West Ham 23 5 5 13 -18 20
19 Burnley 23 3 6 14 -19 15
20 Wolves 23 1 5 17 -28 8

  • Xuống hạng