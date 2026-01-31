Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|23
|15
|5
|3
|25
|50
|2
|Manchester City
|23
|14
|4
|5
|26
|46
|3
|Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|10
|46
|4
|Manchester United
|23
|10
|8
|5
|7
|38
|5
|Chelsea
|23
|10
|7
|6
|14
|37
|6
|Liverpool
|23
|10
|6
|7
|3
|36
|7
|Fulham
|23
|10
|4
|9
|0
|34
|8
|Brentford
|23
|10
|3
|10
|3
|33
|9
|Newcastle
|23
|9
|6
|8
|3
|33
|10
|Everton
|23
|9
|6
|8
|-1
|33
|11
|Sunderland
|23
|8
|9
|6
|-2
|33
|12
|Brighton
|23
|7
|9
|7
|2
|30
|13
|Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|-5
|30
|14
|Tottenham
|23
|7
|7
|9
|2
|28
|15
|Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|-4
|28
|16
|Leeds
|23
|6
|8
|9
|-7
|26
|17
|Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|-11
|25
|18
|West Ham
|23
|5
|5
|13
|-18
|20
|19
|Burnley
|23
|3
|6
|14
|-19
|15
|20
|Wolves
|23
|1
|5
|17
|-28
|8
- Xuống hạng
Lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League đã khép lại, xác định rõ 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 CLB phải bước vào loạt play-off đầy khắc nghiệt.