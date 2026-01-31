Báo chí Anh dẫn nguồn từ nhà báo Ekrem Konur, 2 ‘ông lớn’ châu Âu là Real Madrid và Bayern Munich đang rất quan tâm đến hậu vệ phải MU – Diogo Dalot.

Cả 2 CLB này được cho đã có liên hệ chính thức với MU, hỏi về khả năng ký hợp đồng với Diogo Dalot, người đã làm rất tốt trong 2 trận đấu gần nhất của ‘Quỷ đỏ’ được dẫn dắt bởi Carrick – thắng Man City 2-0 và 3-2 Arsenal.

Bất kể được các 'ông lớn' châu Âu quan tâm, Diogo Dalot được cho vẫn muốn ở lại MU. Ảnh: Premier League

Cửa chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa (thứ Hai, 2/2), nên khả năng Real Madrid hay Bayern Munich đàm phán để có được Dalot từ MU là rất khó xảy ra. Nhưng họ sẽ dốc toàn lực để có được mục tiêu của mình ở phiên chợ hè 2026.

Thông tin cho hay, “sự thất vọng ngày càng tăng” tại Real Madrid với Trent Alexander-Arnold, người gia nhập Bernabeu vào hè 2025, bên cạnh chấn thương thì cũng không có phong độ như kỳ vọng.

Do đó, đội ngũ tuyển dụng của gã khổng lồ La Liga đang theo dõi sát sao tình hình Diogo Dalot ở MU, vì họ xem anh là “giải pháp tối ưu” cho những vấn đề nơi hàng phòng ngự của Real Madrid.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng gặp khó ở vị trí hậu vệ phải. Chấn thương của Josip Stanisic và Komrad Laimer buộc họ phải tìm người thay thế, trong lúc Sacha Boey không còn được trọng dụng, được đồn ra đi. Và đội ngũ Bayern đã chủ động liên hệ phía MU hỏi ký Dalot.

Thông tin cung cấp thêm, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid, Diogo Dalot muốn ở lại MU. Hậu vệ phải 26 tuổi được cho đã từ chối những lời đề nghị trước đó và hoàn toàn tin tưởng vào dự án của ‘Quỷ đỏ’.

Cựu danh thủ Gary Neville nêu quan điểm, MU mà để mất Diogo Dalot sẽ là một “sai lầm”.