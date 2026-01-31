Carrick trở lại Nhà hát của những giấc mơ, theo cách không thể ấn tượng hơn: thắng cả Man City (2-0) và Arsenal (3-2) trong 2 trận đầu tiên khiến tinh thần phòng thay đồ MU, cũng như người hâm mộ lên rất cao.

Lisandro Martinez ca ngợi Carrick đã vực dậy tinh thần MU. Ảnh: X Lisandro Martinez

Nói về người được lãnh đạo MU chọn thay Ruben Amorim đến hết mùa, Lisandro Martinez hồ hởi: “Ông ấy làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong đội, mang lại cho chúng tôi sự bình tĩnh và an tâm”.

Trung vệ 28 tuổi nói thêm: “Michael Carrick là người hiểu tường tận về MU. Mọi người đều tôn trọng ông ấy.

Cả ông ấy lẫn các thành viên BHL đều có sự gần gũi với cầu thủ, điều đó cực kỳ tốt và quan trọng. Việc họ thường xuyên trò chuyện và giao tiếp với cầu thủ là yếu tố then chốt”.

Trong khi đó, liên quan tình hình MU, Carrick để ngỏ khả năng đội thực hiện thương vụ chuyển nhượng vào những giờ cuối phiên chợ mùa Đông (đóng cửa vào thứ Hai (2/2).

Khoảnh khắc Casemiro phấn khích nhảy bật lên lưng Carrick ăn mừng chiến thắng trước Man City. Ảnh: ESPN UK

Phát biểu trước trận đón tiếp Fulham lúc 21h ngày 1/2, vòng 23 Ngoại hạng Anh, Carrick lên tiếng khi được hỏi về liệu MU có có bản hợp đồng mới nào vào phút chót: “Đừng bao giờ nói không bao giờ. Rất nhiều điều có thể xảy ra và những tình huống có thể phát sinh. Đôi khi chúng ta có thể kiểm soát được, đôi khi không”.

MU được cho có thể bổ sung cầu thủ mới sau khi Dorgu dính chấn thương phải nghỉ một thời gian. Có tin đồn, ‘Quỷ đỏ’ muốn tăng cường tuyến giữa, trong đó nhắm Ruben Neves của Al-Hilal, nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào được xác nhận.

Ở chiều ngược lại – những cầu thủ có thể rời Old Trafford. Theo tin mới nhất, Joshua Zirkzee quyết định ở lại MU đến hết mùa. Carrick xác nhận, cầu thủ này đã bình phục sau chấn thương nhẹ và sẵn sàng ra sân cùng MU đấu Fulham vào tối mai (21h ngày 1/2).

Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes dự kiến sẽ xem xét các lựa chọn vào hè này.