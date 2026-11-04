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Đội hình ra sân MU
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Ngay phút 11, Soule thoải mái cứa lòng chân trái mở tỷ số cho Roma
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Niềm vui đến sớm với đội khách
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Sự hớ hênh nơi hàng thủ khiến Quỷ đỏ thủng lưới
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Phút 18, Roma được hưởng phạt đền khi bóng bật tay Heaven trong vòng cấm. Malen dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt
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Tiền đạo Hà Lan ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt
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Bruno Fernandes tiếp tục có màn trình diễn tệ hại trong 45 phút đầu, bị phạt thẻ vàng do tranh cãi với Soule
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về AS Roma
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Qua giờ giải lao, MU được hưởng quả 11m nhưng Bruno Fernandes không thắng được thủ thành Vazquez.
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Tuy nhiên, trọng tài cho đá lại quả penalty vì một cầu thủ AS Roma lao vào vòng cấm địa sớm. Ở lần dứt điểm thứ hai, Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
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Hưng phấn dân cao, Mbeumo suýt gỡ hòa 2-2 nhưng cú đá chân trái dội 2 cột dọc bật ra
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Đến phút 83, tận dụng tình huống phá bóng hụt của Balerdi, Cunha dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần gỡ hòa 2-2
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Cunha truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ vùng lên
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Đến phút 86, lại là Cunha khiến cầu trưởng Old Trafford nổ tung với cú đá tung lưới đội khách ở góc hẹp
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Niềm vui vỡ òa của tiền đạo người Brazil
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Cuối trận, Cunha bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng
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Nhưng chung cuộc MU vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày đấu ấn tượng
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Thầy trò Carrick chấm dứt chuỗi 9 trận liền không thắng

Nguồn ảnh: Uefa, MUFC, OneFootball

Kết quả
League Stage - 4
04/11/2026 00:45:00 Shakhtar Donetsk 0 - 1 Sporting CP
04/11/2026 00:45:00 Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
04/11/2026 03:00:00 Feyenoord 0 - 3 Inter
04/11/2026 03:00:00 Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava
04/11/2026 03:00:00 Manchester United 3 - 2 AS Roma
04/11/2026 03:00:00 Atletico Madrid 0 - 2 Bayern Munich
04/11/2026 03:00:00 Barcelona 3 - 0 Aston Villa
04/11/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 0 Lille
04/11/2026 03:00:00 Villarreal 0 - 6 Paris Saint Germain