Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11  00:45

 Galatasaray 2-0 Stuttgart

TV360, On Football
Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lisbon

TV360, On Sports +

04/11  03:00

 Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich

TV360
Barcelona 3-0 Aston Villa

TV360, On Football
Bodo Glimt 0-0 Lille

TV360, On Sports News
Feyenoord 0-3 Inter Milan

TV360, On Sports +
LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava

On Sports
MU 3-2 AS Roma

TV360
Villarreal 0-6 PSG

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

03/11   14:45

Newcastle Jets 2-4 Shanghai Port

03/11   17:00

Jeonbuk 2-0 Johor DT

Kashiwa Reysol 2-0 Daejeon

Vissel Kobe 3-2 Ratchaburi

03/11   19:15

 CAHN 0-0 Kyoto

TV360

Port MTI FC 7-4 Beijing Guoan

03/11   23:00

Esteghlal FC 1-0 Shamal

04/11   01:15

 Al Hilal 2-0 Shabab Al Ahli Dubai

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