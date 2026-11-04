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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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04/11 00:45
|Galatasaray 2-0 Stuttgart
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TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lisbon
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TV360, On Sports +
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04/11 03:00
|Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich
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TV360
|Barcelona 3-0 Aston Villa
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TV360, On Football
|Bodo Glimt 0-0 Lille
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TV360, On Sports News
|Feyenoord 0-3 Inter Milan
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TV360, On Sports +
|LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava
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On Sports
|MU 3-2 AS Roma
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TV360
|Villarreal 0-6 PSG
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TV360
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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03/11 14:45
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Newcastle Jets 2-4 Shanghai Port
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03/11 17:00
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Jeonbuk 2-0 Johor DT
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Kashiwa Reysol 2-0 Daejeon
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Vissel Kobe 3-2 Ratchaburi
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03/11 19:15
|CAHN 0-0 Kyoto
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TV360
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Port MTI FC 7-4 Beijing Guoan
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03/11 23:00
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Esteghlal FC 1-0 Shamal
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04/11 01:15
|Al Hilal 2-0 Shabab Al Ahli Dubai
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