Bàn thắng:
MU: Casemiro 19', Cunha 56', Sesko 90'+4
Fulham: Raul Jimenez 85' (pen), Kevin 90'+2
Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.
Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.
Kết thúc
|Bảng xếp hạng Premier League 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|24
|16
|5
|3
|29
|53
|2
|Manchester City
|24
|14
|5
|5
|26
|47
|3
|Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|9
|46
|4
|Manchester United
|24
|11
|8
|5
|8
|41
|5
|Chelsea
|24
|11
|7
|6
|15
|40
|6
|Liverpool
|24
|11
|6
|7
|6
|39
|7
|Brentford
|24
|11
|3
|10
|4
|36
|8
|Fulham
|24
|10
|4
|10
|-1
|34
|9
|Everton
|24
|9
|7
|8
|-1
|34
|10
|Newcastle
|24
|9
|6
|9
|0
|33
|11
|Sunderland
|23
|8
|9
|6
|-2
|33
|12
|Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|-3
|33
|13
|Brighton
|24
|7
|10
|7
|2
|31
|14
|Tottenham
|24
|7
|8
|9
|2
|29
|15
|Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|-4
|29
|16
|Leeds
|24
|6
|8
|10
|-11
|26
|17
|Nottingham Forest
|24
|7
|5
|12
|-11
|26
|18
|West Ham
|24
|5
|5
|14
|-19
|20
|19
|Burnley
|23
|3
|6
|14
|-19
|15
|20
|Wolves
|24
|1
|5
|18
|-30
|8
- Xuống hạng
90'+4
Bàn thắng (3-2, Benjamin Sesko): Niềm vui của đội khách ngắn chẳng tày gang. Bruno Fernandes nỗ lực chuyền vào từ cánh phải để Sesko bình tĩnh hãm bóng rồi cứa lòng đẳng cấp tung lưới Fulham.
Tuyệt phẩm của tiền đạo người Slovenia khiến 4 góc khán đài Old Trafford như vỡ tung vì sung sướng.
90'+2
Bàn thắng (2-2, Kevin): Sau đường đập nhả ăn ý với Sessegnon, Kevin thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp sát vòng cấm san hòa 2-2.
90'
Hiệp hai có đến 9 phút bù giờ.
85'
Bàn thắng (2-1, Raul Jimenez pen): Fulham được hưởng phạt đền khi Maguire phạm lỗi với Raul Jimenez trong vòng cấm.
Chính tiền đạo người Mexico kết thúc chính xác từ khoảng cách 11m, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
80'
Sau tình huống đón hụt bóng bổng của Maguire, Raul Jimenez có cơ hội kết thúc trong vòng cấm những Lammens vẫn bay người đẩy bóng ra hết đường biên ngang
75'
Vừa xuất hiện ít giây, Sesko đã lắc đầu dội cột dọc bật ra, sau đường tạt từ chân Amad Diallo.
74'
HLV Carrick rút Cunha và Casemiro ra khỏi sân và tung Sesko cùng Ugarte vào sân.
65'
Sau tình huống lộn xộn trước khung thành MU, Cuenca đá bồi cận thành tung lưới MU. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định, cầu thủ Fulham đã rơi vào thế việt vị.
56'
Bàn thắng (2-0, Matheus Cunha): Casemiro chọc khe thông minh để Matheus Cunha lẻn xuống sút tung nóc lưới Fulham ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.
51'
Fulham được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Harry Wilson bước lên cứa lòng chân trái căng không thắng được Lammens trong khung gỗ.
48'
Dalot tỉa khe cho Mbeumo phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm nhưng Leno ra khép góc kịp thời.
Kết thúc hiệp 1
40'
Iwobi quăng chân tạc đạn tầm xa nhưng Lammens đổ người bắt gọn.
33'
Fulham đang kiểm soát bóng tốt hơn, cố gắng khai thác bên cánh do Diogo Dalot trấn giữ.
23'
Chukwueze thử vận may với pha kết thúc tầm xa nhưng chưa thể gây khó khăn cho Lammens.
19'
Bàn thắng (1-0, Casemiro): Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Bruno Fernandes kiến tạo dọn cỗ để Casemiro bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Fulham.
16'
Matheus Cunha đột phá vào vòng cấm và bị Cuenca truy cản. Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, quyết định thay đổi, MU chỉ được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm.
13'
Fulham dàn xếp phạt góc khá hay. Cuenca đánh đầu cho Andersen lẻn xuống đá nối cận thành nhưng Lammens xuất sắc cứu thua.
5'
Những phút đầu diễn ra với sự cởi mở của hai đội. Amad Diallo đi bóng sở trường bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái buộc thủ thành Leno phải tung người cứu thua.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Zirkzee còn bỏ ngỏ.
Fulham: Rodrigo Muniz và Sasa Lukic chấn thương. Tete có thể trở lại.