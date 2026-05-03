Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Frimpong, Gakpo.
Bàn thắng: Cunha 6', Sesko 14', Mainoo 77' - Szoboszlai 47', Gakpo 56'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
83'
Gakpo có cơ hội dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay vào đúng vị trí Lammens chọn sẵn.
77'
Bàn thắng (3-2, Kobbie Mainoo): Sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái của MU, hàng thủ Liverpool xộc xệch và Mainoo ra chân đặt lòng ngoài tuyến hai ghi bàn, khiến cầu trường Old Trafford nổ tung.
75'
Dorgu được tung vào sân thay cho Mbeumo. Bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Ngumoha cũng có mặt trên sân.
71'
Bóng được tạt vào cho Casemiro bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Woodman vẫn làm chủ được tình hình.
63'
Sau khi bị gỡ hòa, MU bắt đầu dâng lên pressing trở lại nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 3.
56'
Bàn thắng (2-2, Gakpo): Lammens chuyền bóng lỗi bên phần sân nhà để cho các cầu thủ Liverpool cướp được và Gakpo dễ dàng đá vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.
47'
Bàn thắng (2-1, Szoboszlai): Sau đường chuyền về bất cẩn của Amad, Szoboszlai dẫn bóng phản công tốc độ rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
46'
Sesko dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Amad Diallo.
Kết thúc hiệp 1
41'
Gravenberch nã pháo tầm xa nhưng chưa thể gây khó cho Lammens.
35'
Các cầu thủ áo đỏ thi đấu đầy máu lửa, tranh cướp liên tục khiến Liverpool lúng túng trong việc triển khai tấn công.
27'
Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Bruno Fernandes bắt volley suýt ghi bàn thứ ba cho MU.
24'
Vươn lên dẫn 2 bàn từ sớm, MU lại thu quân về chờ cơ hội.
Gakpo vừa thử vận may với pha cứa lòng ngoài vòng cấm nhưng bóng bay sạt cột dọc.
14'
Bàn thắng (2-0, Benjamin Sesko): Quỷ đỏ lên bóng thần tốc. Sau cú đệm cận thành đầu tiên bị thủ môn Liverpool đẩy ra, may mắn lại đến với tiền đạo người Slovenia. Woodman cố gắng cản phá nhưng bóng lại bật trúng đùi Sesko đi qua vạch vôi ở cự ly rất gần.
10'
Sau bàn thua, Liverpool hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, MU chủ động đá phòng ngự và rình rập chờ thời cơ phản đòn.
6'
Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Cunha đón lõng ngoài tuyến hai volley liên tiếp. Đến pha dứt điểm thứ hai bằng chân trái, bóng khẽ chạm Mac Allister đổi hướng bay vào lưới.
3'
MU nhập cuộc cực kỳ hứng khởi với những đợt tấn công như triều dâng thác cuốn. Mbeumo liên tục nhồi bóng cho Sesko phía trong nhưng chưa thành công.
21h30
Trận đấu bắt đầu.
20h15
20h
19h30
19h
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò. Matheus Cunha sẵn sàng tái xuất.
Liverpool: Salah, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Giorgi Mamardashvili và Alisson Becker chấn thương.