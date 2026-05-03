HHaFQbeXEAACLuN1.jpg
Niềm vui chiến thắng của Bruno Fernandes - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Frimpong, Gakpo.

Bàn thắng: Cunha 6', Sesko 14', Mainoo 77' - Szoboszlai 47', Gakpo 56'

HHaIGT XYAADkKK.jpg
MU chính thức giành vé dự Champions League 2026/27 - Ảnh: P.L
03/05/2026 | 23:40

Kết thúc

HHaHXSoXcAARmeh.jpg
Chiến thắng đầy cảm xúc của Mainoo cùng các đồng đội - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/05/2026 | 23:20

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
03/05/2026 | 23:16

83'

Gakpo có cơ hội dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay vào đúng vị trí Lammens chọn sẵn.

Thu gọn
03/05/2026 | 23:09

77'

Bàn thắng (3-2, Kobbie Mainoo): Sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái của MU, hàng thủ Liverpool xộc xệch và Mainoo ra chân đặt lòng ngoài tuyến hai ghi bàn, khiến cầu trường Old Trafford nổ tung.

resources_premierleague_pulselive_com 2274309502.jpg
HHaDx8ZWgAAngKF.jpg
HHaEOd W0AAzBEl.jpg
Mainoo tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: Premier League
Thu gọn
03/05/2026 | 23:05

75'

Dorgu được tung vào sân thay cho Mbeumo. Bên kia chiến tuyến, tài năng trẻ Ngumoha cũng có mặt trên sân.

Thu gọn
03/05/2026 | 23:02

71'

Bóng được tạt vào cho Casemiro bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Woodman vẫn làm chủ được tình hình.

Thu gọn
03/05/2026 | 22:55

63'

Sau khi bị gỡ hòa, MU bắt đầu dâng lên pressing trở lại nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 3.

Thu gọn
03/05/2026 | 22:47

56'

Bàn thắng (2-2, Gakpo): Lammens chuyền bóng lỗi bên phần sân nhà để cho các cầu thủ Liverpool cướp được và Gakpo dễ dàng đá vào lưới trống, quân bình tỷ số 2-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2274307166.jpg
Gakpo được "tặng" quà - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/05/2026 | 22:38

47'

Bàn thắng (2-1, Szoboszlai): Sau đường chuyền về bất cẩn của Amad, Szoboszlai dẫn bóng phản công tốc độ rồi kết thúc hiểm hóc bằng chân trái rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 03T153901Z_805264851_UP1EM5317H0LN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN LIV (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 03T153901Z_805264851_UP1EM5317H0LN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN LIV.jpg
Szoboszlai rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/05/2026 | 22:35

46'

Sesko dính chấn thương, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Amad Diallo.

Thu gọn
03/05/2026 | 22:22

Kết thúc hiệp 1

HHZ4WDtX0AAmPAC.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về MU - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/05/2026 | 22:15

41'

Gravenberch nã pháo tầm xa nhưng chưa thể gây khó cho Lammens.

Thu gọn
03/05/2026 | 22:08

35'

Các cầu thủ áo đỏ thi đấu đầy máu lửa, tranh cướp liên tục khiến Liverpool lúng túng trong việc triển khai tấn công.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 03T150323Z_1397590667_UP1EM5315TMJB_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN LIV.jpg
Liverpool đang thi đấu bế tắc - Ảnh: P.L
Thu gọn
03/05/2026 | 21:59

27'

Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Bruno Fernandes bắt volley suýt ghi bàn thứ ba cho MU.

Thu gọn
03/05/2026 | 21:55

24'

Vươn lên dẫn 2 bàn từ sớm, MU lại thu quân về chờ cơ hội. 

Gakpo vừa thử vận may với pha cứa lòng ngoài vòng cấm nhưng bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
03/05/2026 | 21:52

14'

Bàn thắng (2-0, Benjamin Sesko): Quỷ đỏ lên bóng thần tốc. Sau cú đệm cận thành đầu tiên bị thủ môn Liverpool đẩy ra, may mắn lại đến với tiền đạo người Slovenia. Woodman cố gắng cản phá nhưng bóng lại bật trúng đùi Sesko đi qua vạch vôi ở cự ly rất gần.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 03T144917Z_1023248618_UP1EM531564HU_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN LIV.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2026 05 03T144917Z_1023248618_UP1EM531564HU_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND MUN LIV (1).jpg
HHZxRHvawAAKJ4t.jpg
Sesko bay cao cùng Cunha - Ảnh: MUFC
Thu gọn
03/05/2026 | 21:51

10'

Sau bàn thua, Liverpool hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Tuy nhiên, MU chủ động đá phòng ngự và rình rập chờ thời cơ phản đòn.

Thu gọn
03/05/2026 | 21:39

6'

Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Sau tình huống dàn xếp phạt góc, Cunha đón lõng ngoài tuyến hai volley liên tiếp. Đến pha dứt điểm thứ hai bằng chân trái, bóng khẽ chạm Mac Allister đổi hướng bay vào lưới.

HHZvuWgWIAAWZXc.jpg
HHZwcKhWwAAzcIY.jpg
HHZwcKiXIAAPkXl.jpg
Cunha ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Premier League
Thu gọn
03/05/2026 | 21:34

3'

MU nhập cuộc cực kỳ hứng khởi với những đợt tấn công như triều dâng thác cuốn. Mbeumo liên tục nhồi bóng cho Sesko phía trong nhưng chưa thành công.

Thu gọn
03/05/2026 | 21:25

21h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
03/05/2026 | 20:46

20h15

HHZXTpbWAAAVcma.jpg
HHZXQ2EWoAAm2PG.jpg
Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
03/05/2026 | 20:45

20h

HHZZYmIWAAAsSEH.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HHZaD5rWMAARuUd.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
03/05/2026 | 17:16

19h30

HHOKmQcWgAA1yJz.jpg
HHOK86yXcAAGvAY.jpg
Các cầu thủ MU tập luyện hứng khởi - Ảnh: MUFC
Thu gọn
03/05/2026 | 17:16

19h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò. Matheus Cunha sẵn sàng tái xuất.

Liverpool: Salah, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Giorgi Mamardashvili và Alisson Becker chấn thương.

skysports premier league now tv_7235943.jpg
Trận thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn