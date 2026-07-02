Video Balogun mở tỷ số cho Mỹ (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Mỹ: Folarin Balogun (45'), Malik Tillman (82')
Thẻ đỏ: Folarin Balogun (Mỹ, 64')
Đội hình ra sân
Mỹ (4-2-3-1): Matt Freese (24), Alex Freeman (16), Chris Richards (3), Tim Ream (13), Antonee Robinson (5), Malik Tillman (17), Tyler Adams (4), Sergiño Dest (S. Berhalter 87'), Weston McKennie (G. Reyna 90'+5), Christian Pulisic (R. Pepi 88'), Folarin Balogun (20)
Bosnia (3-4-1-2): Nikola Vasilj (1), Nikola Katić (A. Memic 75'), Stjepan Radeljić (21), Tarik Muharemović (4), Amar Dedić (7), Armin Gigović (E. Bajraktarevic 51), Ivan Sunjic (B. Tahirović 51'), Sead Kolašinac (H. Tabaković 75'), Kerim Alajbegovic (19), Edin Džeko (E. Mahmic 51'), Ermedin Demirović (10)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho ĐT Mỹ trước Bosnia & Herzegovina, qua đó vào vòng 1/8 World Cup 2026, gặp Bỉ.
90'+9
Chỉ trong vòng một phút, Mahmic có liên tiếp hai cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Mỹ chỉ gang tấc.
90'+3
CĐV chủ nhà Mỹ trải qua một phen thót tim khi Alajbegovic dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành.
90'
Hiệp hai có 10 phút bù giờ.
87'
Các cầu thủ Bosnia vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, dù họ được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp hai.
82'
Malik Tillman sút phạt thành bàn đẹp mắt, Mỹ dẫn 2-0
Từ chấm đá phạt ngoài vòng cấm Bosnia, Malik Tillman thực hiện cú đá đưa bóng vượt qua hàng rào tìm đến góc cao khiến thủ môn Nikola Vasilj dù chạm chân vào bóng cũng không thể cứu thua cho đại diện châu Âu.
79'
Christian PulisicChristian Pulisic dứt điểm tung lưới Bosnia, tuy nhiên đã có lỗi việt vị rõ ràng của cựu ngôi sao CLB Chelsea.
68'
Sau khi được chơi hơi người, Bosnia lập tức gây sức ép và có được hai cú dứt điểm liên tiếp nhưng không làm khó thủ môn Matt Freese.
64'
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài người Brazil - Raphael Claus quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Folarin Balogun - người mở tỷ số, sau tình huống vô tình đạp vào gót chân của Tarik Muharemovic.
60'
Đội tuyển xứ cờ hoa vẫn đang kiếm soát tốt thế trận, họ không giấu giếm mục tiêu ghi thêm bàn để đảo bảo chiến thắng cùng tấm vé vào vòng 1/8 lần đầu tiên trong lịch sử.
56'
Dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Bosnia không thể đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của Mỹ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
50'
Lão tướng Dzeko không thể tiếp tục thi đấu do căng cơ, anh rời sân nhường chỗ cho E. Mahmic. Bosnia thay thêm 2 cầu thủ nữa.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Mỹ.
45'+8
Pha tấn công của Mỹ "xé toang" hàng thủ Bosnia, Folarin Balogun ập vào dứt điểm một chạm đưa bóng "liếm" mép trên xà ngang khung thành đại diện châu Âu.
45'
Folarin Balogun mở tỷ số cho Mỹ
Malik Tillman chọc khe cho Folarin Balogun băng lên, những tưởng hậu vệ Bosnia bắt bài nhưng pha xử lý lỗi tạo cơ hội để tiền đạo mang áo số 20 nỗ lực dứt điểm bằng chân trái mở tỷ số cho Mỹ.
40'
Pulisic xâm nhập vòng cấm rồi xộc thẳng xuống đáy biên trước khi trả ngược bóng ra, tuy nhiên không có cầu thủ nào của Mỹ có thể băng vào kết thúc.
32'
Folarin Balogun nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới Bosnia, tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
30'
Folarin Balogun phá bẫy việt vị băng lên, anh đột phá và bị ngã trong nỗ lực qua người, tuy nhiên trọng tài người Brazil - Raphael Claus cho rằng tác động của hậu vệ Bosnia là không đủ.
24'
Các học trò của HLV Pochettino cầm bóng tới 78% nhưng cũng không quá áp đảo về số cơ hội tạo ra so với đại diện châu Âu.
19'
Thủ môn Nikola Vasilj của Bosnia bị choáng, anh cần chăm sóc của bác sĩ sau pha va chạm khá mạnh trong vòng cấm, trận đấu vì vậy bị gián đoạn khoảng 2 phút.
15'
Antonee Robinson trả trái bóng ngược ra từ đáy biên phải để Folarin Balogun từ tuyến hai băng lên dứt điểm một chạm đi sát sạt cột dọc khung thành Bosnia.
11'
Chỉ trong vòng hơn một phút, thủ môn Matt Freese của Mỹ phải đấm bóng ra để giải nguy cho khung thành đội chủ nhà.
9'
Đội đồng chủ nhà Mỹ đang kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Bosnia & Herzegovina nhập cuộc kiểu biết mình biết người.
4'
Pulisic đi bóng đến gần vòng cấm rồi thực hiện cú sút xa nhưng bị cầu thủ Bosnia cản phá chịu phạt góc.
07h00
Trọng tài chính người Brazil - Raphael Claus thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
06h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
06h30
Các cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
06h20
Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của đội đầu bảng D, sau hành trình vòng bảng tương đối thuyết phục. Đội chủ nhà thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, qua đó tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn knock-out đầy áp lực.
Dưới bàn tay của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ xây dựng lối chơi hiện đại với tốc độ cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Những chiến thắng trước Paraguay và Australia cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, trong khi thất bại sát nút trước Thổ Nhĩ Kỳ không làm lu mờ màn trình diễn tổng thể tích cực của họ.
Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina tiến vào vòng đấu này với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Dù không quá nổi bật, đại diện châu Âu vẫn cho thấy sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội trong những thời điểm quan trọng. Họ nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.
Xét trên nhiều yếu tố, từ lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình đến phong độ hiện tại, Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.
Thống kê đáng chú ý trước trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina
- Bosnia & Herzegovina đã ghi bàn trong cả ba trận đấu của họ tại World Cup 2026
- Bosnia & Herzegovina không thắng trong 5 trong 6 trận gần nhất dù bất bại 12 trong 15 trận gần đây
- Mỹ thắng 12 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trong 16 trong 40 trận gần nhất
- Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận.
- Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận.
- Bosnia & Herzegovina phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận, cao hơn nhiều so với Mỹ.