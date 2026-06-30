Lịch thi đấu World Cup 2026 - Vòng 1/18
NGÀY  GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
05/07 04:00 Paraguay vs Pháp/ Thụy Điển VTV3, VTV6
05/07 00:00 Canada vs Hà Lan/ Maroc VTV3, VTV6
06/07 03:00 Brazil vs Bờ Biển Ngà/ Na Uy VTV3, VTV6
06/07 07:00 Mexico/ Ecuador vs Anh/ Congo VTV3, VTV6
07/07 02:00 Tây Ban Nha/ Áo vs Bồ Đào Nha/ Croatia VTV3, VTV6
07/07 07:00 Bỉ/ Senegal vs Mỹ/ Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6
07/07 23:00 Úc/ Ai Cập vs Argentina/ Cape Verde VTV3, VTV6
08/07 03:00 Thụy Sĩ/ Algeria vs Colombia/ Ghana VTV3, VTV6

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/16 World Cup 2026
Trận Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm Kênh trực tiếp
73 29/6 02:00 Nam Phi 0-1 Canada SoFi, Los Angeles VTV3, VTV6, VTV10
74 30/6 00:00 Brazil 2-1 Nhật Bản Gillette, Boston VTV3, VTV6, VTV9
75 03:30 Đức 1-1 Paraguay (pen 3-4) Estadio BBVA, Monterrey VTV3, VTV6, VTV10
76 08:00 Hà Lan vs Maroc NR, Houston VTV3, VTV6, VTV9
77 1/7 00:00 Bờ Biển Ngà vs Na Uy MetLife, New York/New Jersey VTV3, VTV6, VTV10
78 04:00 Pháp vs Thụy Điển AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV10
79 08:00 Mexico vs Ecuador Estadio Azteca, Mexico City VTV3, VTV6, VTV9
80 23:00 Anh vs Congo Mercedes-Benz, Atlanta VTV3, VTV6, VTV10
81 2/7 03:00 Bỉ vs Senegal Levi's, San Francisco Bay Area VTV3, VTV6, VTV10
82 07:00 Mỹ vs Bosnia & Herzegovina Lumen Field, Seattle VTV3, VTV6, VTV9
83 3/7 02:00 Tây Ban Nha vs Áo BMO Field, Toronto VTV3, VTV6, VTV9
84 06:00 Bồ Đào Nha vs Croatia SoFi, Los Angeles VTV3, VTV6, VTV10
85 10:00 Thụy Sĩ vs Algeria BC Place, Vancouver VTV3, VTV6, VTV9
86 4/7 01:00 Úc vs Ai Cập Hard Rock, Miami VTV3, VTV6, VTV10
87 05:00 Argentina vs Cape Verde Arrowhead, Kansas City VTV3, VTV6, VTV9
88 08:30 Colombia vs Ghana AT&T, Dallas VTV3, VTV6, VTV9