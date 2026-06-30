Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản nhờ các pha lập công của Casemiro và đặc biệt là phút loé sáng của Martinelli ở phút bù giờ thứ 5. Selecao giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.
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Lịch thi đấu World Cup 2026 - Vòng 1/18
|NGÀY
|GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|05/07
|04:00
|Paraguay vs Pháp/ Thụy Điển
|VTV3, VTV6
|05/07
|00:00
|Canada vs Hà Lan/ Maroc
|VTV3, VTV6
|06/07
|03:00
|Brazil vs Bờ Biển Ngà/ Na Uy
|VTV3, VTV6
|06/07
|07:00
|Mexico/ Ecuador vs Anh/ Congo
|VTV3, VTV6
|07/07
|02:00
|Tây Ban Nha/ Áo vs Bồ Đào Nha/ Croatia
|VTV3, VTV6
|07/07
|07:00
|Bỉ/ Senegal vs Mỹ/ Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV6
|07/07
|23:00
|Úc/ Ai Cập vs Argentina/ Cape Verde
|VTV3, VTV6
|08/07
|03:00
|Thụy Sĩ/ Algeria vs Colombia/ Ghana
|VTV3, VTV6
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Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/16 World Cup 2026
|Trận
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Địa điểm
|Kênh trực tiếp
|73
|29/6
|02:00
|Nam Phi 0-1 Canada
|SoFi, Los Angeles
|VTV3, VTV6, VTV10
|74
|30/6
|00:00
|Brazil 2-1 Nhật Bản
|Gillette, Boston
|VTV3, VTV6, VTV9
|75
|03:30
|Đức 1-1 Paraguay (pen 3-4)
|Estadio BBVA, Monterrey
|VTV3, VTV6, VTV10
|76
|08:00
|Hà Lan vs Maroc
|NR, Houston
|VTV3, VTV6, VTV9
|77
|1/7
|00:00
|Bờ Biển Ngà vs Na Uy
|MetLife, New York/New Jersey
|VTV3, VTV6, VTV10
|78
|04:00
|Pháp vs Thụy Điển
|AT&T, Dallas
|VTV3, VTV6, VTV10
|79
|08:00
|Mexico vs Ecuador
|Estadio Azteca, Mexico City
|VTV3, VTV6, VTV9
|80
|23:00
|Anh vs Congo
|Mercedes-Benz, Atlanta
|VTV3, VTV6, VTV10
|81
|2/7
|03:00
|Bỉ vs Senegal
|Levi's, San Francisco Bay Area
|VTV3, VTV6, VTV10
|82
|07:00
|Mỹ vs Bosnia & Herzegovina
|Lumen Field, Seattle
|VTV3, VTV6, VTV9
|83
|3/7
|02:00
|Tây Ban Nha vs Áo
|BMO Field, Toronto
|VTV3, VTV6, VTV9
|84
|06:00
|Bồ Đào Nha vs Croatia
|SoFi, Los Angeles
|VTV3, VTV6, VTV10
|85
|10:00
|Thụy Sĩ vs Algeria
|BC Place, Vancouver
|VTV3, VTV6, VTV9
|86
|4/7
|01:00
|Úc vs Ai Cập
|Hard Rock, Miami
|VTV3, VTV6, VTV10
|87
|05:00
|Argentina vs Cape Verde
|Arrowhead, Kansas City
|VTV3, VTV6, VTV9
|88
|08:30
|Colombia vs Ghana
|AT&T, Dallas
|VTV3, VTV6, VTV9
Brazil phải trải qua trận đấu đầy hú vía trước Nhật Bản, trước khi Martinelli tỏa sáng ở phút 90+6 để giúp Selecao thắng ngược 2-1 và vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Xuất sắc đánh bại Đức 4-3 trên chấm penalty, sau khi kiên cường cầm hòa 1-1 trong 120 phút chính thức, Paraguay giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.
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