Mỹ xếp nhất bảng D, sẽ gặp đội xếp thứ 3 bảng B là Bosnia & Herzegovina, lúc 7h ngày 2/7 để tranh chiếc vé vòng 16 đội World Cup 2026.

Với lợi thế sân nhà, Mỹ có khởi đầu tốt tại World Cup 2026 và giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp chỉ sau 2 trận.

Tất cả các chuyên gia đều dự đoán tuyển Mỹ thắng Bosnia. Ảnh: Fox Soccer

Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đè bẹp Paraguay 4-1 ở trận khai màn, sau đó thắng 2-0 Úc đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng D.

Họ đã hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên mục tiêu bất thành trước một Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào và đã bị loại sớm.

Chính xác thì Mỹ để thua ngược 2-3 trước đối thủ, sau khi Auston Trusty mở tỷ số cho đội ở ngay phút thứ 3.

Trong khi đó, Bosnia có được 4 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 bảng B, sau Thụy Sĩ (7 điểm) và Canada (4 điểm).

Đội bóng của HLV Sergej Barbarez khởi đầu bằng trận hòa 1-1 Canasa, trước khi để thua đậm 1-4 Thụy Sĩ, nhưng thắng Qatar 3-1 trong trận quyết định, đảm bảo một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đây là thành tích đáng khen ngợi của Bosnia, bởi ở lần góp mặt trước vào 2014, họ đã bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi World Cup 2018 và 2022 không đủ điều kiện tham sự.

Tuy nhiên, phía trước đội bóng này là một thử thách khó – đụng độ chủ nhà Mỹ, đối thủ mà Bosnia đã thua 2 trong 3 lần (trận còn lại hòa) so tài gần nhất.

Ngoài lợi thế sân nhà, tuyển Mỹ do HLV Pochettino dẫn dắt cũng sở hữu lực lượng mạnh hơn đối thủ. Dù vậy, cũng không thể loại trừ Bosnia có thể gây bất ngờ ở vòng 32 đội.

Đội chủ nhà sẽ lại được hưởng niềm vui như thế này? Ảnh B/R Football

Nhưng theo đánh giá của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, Mỹ sẽ giành quyền đi tiếp như một tất yếu:

“Tôi không nghĩ có kịch bản nào khiến Mỹ không thắng ở trận này, ngay cả khi ngôi sao của đội là Christian Pulisic chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Pochettino đã thực hiện một vài điều chỉnh trong đội hình ở trận đấu cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khi đó ông đã biết chắc Mỹ sẽ đứng đầu bảng.

Đấu Bosnia, Mỹ sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất và tôi kỳ vọng chiến thuật của Pochettino sẽ vận hành trơn tru, giúp họ thắng dễ một Bosnia không thực sự mạnh”.

Dự đoán được đưa ra: Mỹ thắng 3-0 Bosnia.

Trong khi đó, chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda cùng chung dự đoán Mỹ thắng 2-1 Bosnia. Với chuyên gia Talkpsport thì tỷ số trận đấu sẽ là 3-1 nghiêng về thầy trò Pochettino.

Đội hình dự kiến:

Mỹ: Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajr