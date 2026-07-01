9h ngày 2/7, sân Levi’s:

Sau vòng bảng World Cup 2026, Mỹ thể hiện hình ảnh một đội bóng luôn hướng đến chiến thắng bằng cách chơi chủ động.

Mỹ làm say mê người hâm mộ bằng thứ bóng đá hấp dẫn, khác những gì họ từng thể hiện trong quá khứ.

Đội quân của Mauricio Pochettino có tốc độ, pressing chủ động, những pha luân chuyển bóng giàu năng lượng. Quan trọng hơn, các cầu thủ có niềm tin vào thứ bóng đá mà họ theo đuổi.

Mỹ được đánh giá cao với thứ bóng đá đẹp. Ảnh: USMNT

Trong trận vòng 1/16 World Cup với Bosnia, Mỹ sẽ duy trì lối đá này. Sau khi chứng kiến đồng chủ nhà Canada và Mexico cùng giành vé vòng 1/8, “The Yanks” càng thêm quyết tâm chứng tỏ mình.

Bosnia là đối thủ khó chịu. Đại diện châu Âu đến vòng 32 đội bằng lối đá kỷ luật, va chạm và khả năng chịu đựng áp lực.

Edin Dzeko vẫn là điểm tựa kinh nghiệm, trong khi Demirovic, ngôi sao trẻ Bajraktarevic hay “thần đồng” 18 tuổi Alajbegovic có thể tạo ra những pha phản công khiến hàng thủ Mỹ phải cảnh giác.

Nhưng nếu Bosnia muốn kéo trận đấu vào nhịp chậm, Mỹ hoàn toàn có đủ công cụ để phá nhịp ấy.

Christian Pulisic sẽ là trung tâm của mọi kỳ vọng. Khi anh có bóng giữa hai tuyến, Mỹ trở nên mềm mại hơn, bớt phụ thuộc vào những pha lên biên đơn giản.

Bên cạnh Pulisic, Balogun đem lại khả năng chạy sau lưng hàng thủ, Gio Reyna có thể mở khóa bằng đường chuyền cuối cùng, còn Antonee Robinson là nguồn năng lượng liên tục ở cánh trái, tuyến giữa là sức mạnh McKennie.

Đó là thứ bóng đá mà Mỹ chinh phục cả khán giả trung lập. Đây là thành quả từ những gì Pochettino xây dựng.

Điều quan trọng là Mỹ phải kiên nhẫn. Bosnia có thể lùi sâu, kéo đội hình thành khối thấp và chờ sai lầm. Nếu nôn nóng, đội chủ nhà dễ rơi vào những pha tạt bóng vô vọng.

Pochettino hiểu điều đó. Trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu, chiến lược gia người Argentina luôn nhắc các cầu thủ phải bình tĩnh giữ nhịp, kéo giãn đối thủ và pressing ngay sau khi mất bóng.

Các trận knock-out World Cup luôn có chỗ cho bất ngờ, một sai lầm có thể làm hỏng cả cuộc chiến. Mặc dù vậy, mọi yếu tố đang nghiêng về Mỹ.

Đội hình dự kiến:

Mỹ (4-2-3-1): Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.

Dự đoán: Mỹ thắng 2-1.