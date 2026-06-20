Video bàn thắng Mỹ 2-0 Úc (nguồn: VTV):
Ghi bàn:
Mỹ: Burgess (11' phản lưới), Freeman (44')
Mỹ có thêm một chiến thắng quan trọng khi vượt qua Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out. Dù thiếu vắng Christian Pulisic vì không góp mặt trong trận đấu, đội chủ nhà vẫn thể hiện lối chơi gắn kết và hiệu quả.
Ngay từ đầu trận, Mỹ chủ động áp đặt thế trận với khả năng pressing tầm cao và tốc độ triển khai bóng nhanh. Bộ đôi McKennie và Tillman hoạt động năng nổ ở tuyến giữa, giúp đội bóng xứ cờ hoa kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Balogun tiếp tục là điểm sáng trên hàng công khi liên tục gây áp lực lên hàng thủ Australia. Sự cơ động của Dest ở hành lang cánh cũng giúp Mỹ duy trì sức ép ổn định trong suốt trận đấu.
Phía bên kia, Australia chơi đầy nỗ lực nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Mỹ. Những pha phản công của họ không đủ sắc bén để tạo khác biệt.
Chiến thắng này giúp Mỹ củng cố vị ngôi đầu bảng D và sớm đoạt vé vào vòng 1/16. Đây là lần thứ hai kể từ năm 1930 Mỹ mới lại có 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng. Với 6 bàn thắng ghi được chỉ sau 2 trận đấu, đây là số bàn thắng nhiều nhất trong vòng bảng World Cup của Mỹ kể từ năm 1930, năm đầu tiên mà sân chơi này được tổ chức.
Đội hình ra sân
Mỹ: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (A. Trusty 80'), Adams, Tillman, Dest (J. Scally 80'), McKennie (G. Reyna 90'), Pepi (S. Berhalter 78'), Balogun (H. Wright 90')
Úc: Beach, Circati, Souttar, Burgess (J. Geria 45'), Italiano, O'Neill, Okon-Engstler (J. Irvine 78'), Bos, Leckie (C. Volpato 60'), Velupillay (C. Metcalfe 45'), Toure (N. Irankunda 45')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 của ĐT Mỹ, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng 1/16 World Cup 2026.
90'+3
Một tình huống hi hữu khi trọng tài chính Felix Zwayer bị căng cơ, được cầu thủ Úc và trọng tài biên hỗ trợ khiến trận đấu bị gián đoạn trong 2 phút.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
84'
Hàng thủ của Mỹ liên tục chịu sóng gió trước sức ép liên tục của Socceroos.
81'
Úc nỗ lực gây sức ép nhưng chưa đủ lớn để có thể hóa giải hàng thủ của Mỹ.
75'
Không chấp nhận trắng tay, các cầu thủ Úc liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn vào lưới Mỹ.
64'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Úc, lần này C. Metcalfe là người dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn chưa có bàn rút ngắn cách biệt.
63'
Suýt chút nữa Úc có bàn rút ngắn cách biệt khi cú sút trong vòng cấm của cầu thủ vừa vào sân thay người C. Volpato đưa bóng đi vọt xà ngang.
52'
Mỹ có pha phản công nhanh, Balogun băng lên tốc độ, tuy nhiên pha dứt điểm trong vòng cấm không thắng được hậu vệ A. Circati.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Mỹ.
44'
Freeman nâng tỷ số lên 2-0 cho Mỹ
Sergiño Dest tung cú sút ở rìa vòng cấm, bóng trúng người một hậu vệ Úc và Freeman thoát xuống chớp cơ hội đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tuy nhiên VAR xác định bàn thắng hợp lệ.
36'
Các cầu thủ Mỹ đang thi đấu đầy ngẫu hứng trước hàng vạn khán giả nhà.
28'
Đội bóng đến từ xứ sở chuột túi vẫn đang gặp khó khăn trước lối chơi máu lửa của ĐT Mỹ.
18'
Sau bàn mở tỷ số , ĐT Mỹ chủ động giảm nhịp độ và sức tấn công. Các học trò của HLV Pochettino kiểm soát thế trận, chơi chậm và chắc bên phần sân nhà.
11'
Burgess phản lưới nhà, Mỹ dẫn 2-1
Xuất phát từ pha đột phá của Balogun từ cánh trái vào, quả tạt chìm và căng khiến hậu vệ Burgess trong lúc lao về tham gia phòng ngự vô tình phá bóng về lưới nhà.
6'
Đội đồng chủ nha đang dần kiểm soát thế trận, gây sức ép lên phần sân của Úc.
01'
Úc sớm có được pha dứt điểm đầu tiên, tuy nhiên cú sút chéo góc của Mohamed Touré không làm khó thủ môn Freese.
02h00
Trọng tài chính người Mỹ - Felix Zwayer thổi còi cho trân đấu được bắt đầu.
01h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h40
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
01h36
01h20
Mỹ bước vào cuộc chạm trán Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau màn trình diễn thuyết phục trước Paraguay. Chiến thắng đậm ở ngày ra quân giúp đội chủ nhà nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang cho thấy lối chơi giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái hiệu quả. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là thể trạng của Christian Pulisic sau khi ngôi sao này phải rời sân sớm ở trận trước. Dù vậy, ban huấn luyện đội bóng xứ cờ hoa tỏ ra lạc quan về khả năng ra sân của đội trưởng 26 tuổi.
Nếu Pulisic hoàn toàn bình phục, Mỹ nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Balogun lĩnh xướng hàng công, được hỗ trợ bởi những cái tên giàu đột biến như McKennie, Dest và Tillman.
Ở chiều ngược lại, Australia cũng có màn khởi đầu tích cực và cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, đại diện châu Á bị đánh giá thấp hơn. Mỹ vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng để tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp.