Trực tiếp bóng đá Scotland vs Maroc: Thắng để lấy vé đi tiếp Trực tiếp bóng đá Scotland vs Maroc, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026, sân Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts), lúc 05h00 hôm nay 20/6/2026, theo giờ Việt Nam.

Video bàn thắng Mỹ 2-0 Úc (nguồn: VTV):

Ghi bàn:

Mỹ: Burgess (11' phản lưới), Freeman (44')

Mỹ có thêm một chiến thắng quan trọng khi vượt qua Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out. Dù thiếu vắng Christian Pulisic vì không góp mặt trong trận đấu, đội chủ nhà vẫn thể hiện lối chơi gắn kết và hiệu quả.

Ngay từ đầu trận, Mỹ chủ động áp đặt thế trận với khả năng pressing tầm cao và tốc độ triển khai bóng nhanh. Bộ đôi McKennie và Tillman hoạt động năng nổ ở tuyến giữa, giúp đội bóng xứ cờ hoa kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/16 - Ảnh: 433

Balogun tiếp tục là điểm sáng trên hàng công khi liên tục gây áp lực lên hàng thủ Australia. Sự cơ động của Dest ở hành lang cánh cũng giúp Mỹ duy trì sức ép ổn định trong suốt trận đấu.

Phía bên kia, Australia chơi đầy nỗ lực nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Mỹ. Những pha phản công của họ không đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Chiến thắng này giúp Mỹ củng cố vị ngôi đầu bảng D và sớm đoạt vé vào vòng 1/16. Đây là lần thứ hai kể từ năm 1930 Mỹ mới lại có 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng. Với 6 bàn thắng ghi được chỉ sau 2 trận đấu, đây là số bàn thắng nhiều nhất trong vòng bảng World Cup của Mỹ kể từ năm 1930, năm đầu tiên mà sân chơi này được tổ chức.

Đội hình ra sân

Mỹ: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (A. Trusty 80'), Adams, Tillman, Dest (J. Scally 80'), McKennie (G. Reyna 90'), Pepi (S. Berhalter 78'), Balogun (H. Wright 90')

Úc: Beach, Circati, Souttar, Burgess (J. Geria 45'), Italiano, O'Neill, Okon-Engstler (J. Irvine 78'), Bos, Leckie (C. Volpato 60'), Velupillay (C. Metcalfe 45'), Toure (N. Irankunda 45')