Trận đấu giữa Mỹ và Australia tại bảng D World Cup 2026 khép lại với chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà, nhưng tâm điểm lại đến từ một tình huống hy hữu ở cuối trận khi trọng tài chính Felix Zwayer bất ngờ bị chuột rút và phải tạm dừng để trợ lý, cầu thủ Mỹ và nhân viên y tế chăm sóc.

Tình huống trọng tài Felix Zwayer được trợ lý, cầu thủ Mỹ và nhân viên y tế chăm sóc (ảnh chụp màn hình)

Sự cố xảy ra trong những phút cuối, khi trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao. Vị "vua áo đen" người Đức tỏ ra đau đớn và không thể tiếp tục di chuyển bình thường, buộc trận đấu phải tạm gián đoạn trong ít phút.

Đây là tình huống hiếm gặp tại một kỳ World Cup, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình.

Trước đó, đội tuyển Mỹ đã tạo ra thế trận áp đảo và cụ thể hóa ưu thế bằng hai bàn thắng. Lối chơi pressing tầm cao, tốc độ và sự gắn kết giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu. Dù Australia nỗ lực phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công, họ không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của Mỹ.

Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/16 - Ảnh: 433

Với chiến thắng này, Mỹ giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên của bảng D đoạt vé vào vòng 1/16. Trước đó Mexico là đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.

Sự cố của trọng tài vì vậy trở thành điểm nhấn bên lề đáng chú ý, nhưng không làm lu mờ màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Mỹ trên sân nhà.