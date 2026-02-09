Đội hình xuất phát:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Tới, Lucas, Văn Kiên, Ngọc Sơn, Tuấn Anh, Romulo, Hoàng Anh, Xuân Son, Brenner.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Helerson, Mạnh Hưng, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Đức Việt, Viktor Lê, Trung Nguyên, Atshimene.
90'+8
Hết giờ! Nam Định 1-1 Hà Tĩnh!
Bàn gỡ những giây cuối của đội khách khiến đội chủ nhà mất điểm.
90'+7
Bàn thắng! Hà Tĩnh gỡ hòa 1-1! Trong pha bóng lộn xộn, bóng đập xà ngang và Albertine có mặt đánh đầu bồi tung lưới Nguyên Mạnh.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
88'
Trận đấu tiếp tục sau thời gian các trọng tài theo dõi VAR. Nam Định phát bóng lên.
83'
VAR vào cuộc kiểm tra phạt đền. Tình huống kéo dài quá lâu nhưng các trọng tài vẫn không xác định được gì.
78'
Không vào! Xuân Son có pha xử lý tuyệt đẹp rồi dứt điểm ra ngoài đáng tiếc.
72'
Nam Định có thêm cơ hội nhưng pha chạm bóng của Hoàng Anh đi ra ngoài.
63'
Hà Tĩnh đẩy đội hình lên cao tìm bàn gỡ. Thế trận sôi động hơn nhưng chưa có đột biến.
56'
Bàn thắng bị từ chối! Nam Định tấn công nhanh bên cánh phải, Percy Tau bứt lên tiến sát biên ngang, chuyền ngược trở lại để Xuân Son băng vào dứt điểm tung lưới đội khách, nhưng có lỗi việt vị.
52'
Xuân Son bị đau sau tình huống va chạm với cầu thủ đội khách.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Nam Định 1-0 Ninh Bình!
Pha lập công duy nhất của Percy Tau giúp Nam Định dẫn bàn.
45'
Không vào! Văn Vĩ đánh đầu ra ngoài tiếc nuối trong tư thế thuận lợi.
38'
Cột dọc! Đội chủ nhà phản công nhanh khi lấy bóng ngay trước vòng cấm, sau cú bứt phá, Percy Tau kiến tạo thuận lợi nhưng Văn Kiên sút chạm cột dọc.
34'
Viktor Lê sút xa như một sự giải tỏa, nhưng không gây khó khăn cho Nguyên Mạnh.
33'
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Nam Định đang vượt trội về mọi mặt. Percy Tau đang hoạt động nổi bật.
28'
Nguy hiểm! Khu cấm địa đội khách chao đảo, Caio Cesar hãm ngực rồi vô lê nhanh gần như không trụ đưa bóng đi vọt xà ngang.
22'
Tốc độ trận đấu rất chậm, Hà Tĩnh gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.
16'
Không vào! Caio Cesar vô lê cận thành sau tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Tĩnh, từ phá bóng phạt góc, Thanh Tùng xuất sắc cứu thua.
12'
Nam Định hoàn toàn làm chủ thế trận. Hà Tĩnh có pha lên bóng nhưng không hiệu quả.
8'
Xuân Son chưa kịp dứt điểm thì trọng tài thổi phạt đội chủ nhà.
4'
Bàn thắng! Nam Định mở tỷ số! Sau sai lầm của đội khách, Percy Tau dẫn bóng từ cánh phải vào trung lộ, tung cú sút chìm về góc xa hạ gục thủ môn Thanh Tùng.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Nhận định trước trận
Dù vừa cầm hòa Johor Darul Ta’zim 1-1 để giành vé vào bán kết Cúp các CLB Đông Nam Á với ngôi đầu bảng B, Nam Định lại cho thấy bộ mặt trái ngược tại V.League. Đội bóng thành Nam đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng, trong đó có những thất bại trước Ninh Bình, CAHN, Becamex TP.HCM và hàng loạt trận hòa đáng tiếc.
Ngay tại Thiên Trường, Nam Định cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi liên tiếp bị SHB Đà Nẵng, HAGL, Hà Nội và mới nhất là Thanh Hóa cầm chân.
Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa mang lại chuyển biến rõ rệt. HLV Mauro Jeronimo mới tiếp quản chưa đầy một tháng nhưng vẫn chưa thể giúp đội bóng cải thiện thành tích.
Với vị trí thứ 10 và khoảng cách rất xa so với nhóm đầu, Nam Định buộc phải sớm tìm lại sự sắc bén. Cuộc tiếp đón Hà Tĩnh được xem là cơ hội quan trọng, song nếu tiếp tục phung phí cơ hội, nỗi thất vọng hoàn toàn có thể còn kéo dài.